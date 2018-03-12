FİNANS

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum

12 Mart 2018 10:00

Cuma gününü 3.81 civarında olan Dolar/TL güne 3.80'in hemen üzerinde başladı.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Fed'in gelecek haftaki toplantısında bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceği beklentisini hafifleten ABD verileri sonrası yönünü sınırlı aşağı çeviren dolar/TL güne 3.80'in hemen üzerinde başladı.
 
 
ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam 313 binle beklentilerden güçlü artış kaydederken, saatlik ücretlerde yıllık artış hız kaybederek yüzde 2,6'ya indi. Enflasyonda yükseliş baskısı olarak görülen ücret artışının ivme kaybetmesi Fed'in gelecek haftaki toplantısında bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceği beklentisini hafifletti.
 
Euro/TL 4,68-4,69 bandında hareket ediyor. Euro geçen hafta 4,74'ü aşarak rekor tazelemişti. 
 
Dolar ABD'de cuma günü açıklanan ve güçlü istihdam artışına rağmen saatlik ücret artışının ivme kaybettiğine işaret eden tarım dışı istihdam verisinin ardından riskli ve gelişmekte olan ülke para birimleri sınırlı değer kaybetti.
 
Dolar endeksi ABD piyasalarının cuma günkü kapanışına kıyasla yüzde 0.1 düşüşle 90.015 puana geriledi. 
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