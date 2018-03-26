FİNANS

Dolar yeniden 4 liraya dayandı

26 Mart 2018 14:54

ABD'nin Çin'e gümrük vergisi uygulama kararının küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişelerinin küresel risk iştahını azaltması sonrası TL'de zayıf eğilimin sürmesiyle dolar/TL 3.99'u aştı.

Dolar yeniden 4 liraya dayandı

Geçen hafta, ABD'nin Çin'e gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişelerinin küresel risk iştahını olumsuz etkilemesi ardından perşembe gecesi 4'ü aşarak rekor seviyeye çıkan dolar/TL, haftanın son işlem gününü 3,96 civarında geçirmişti.  

 

Bu sabah ilk işlemlerde yine bu seviyede bulunan kur, öğlen saatlerinde yeniden 4 seviyesine yöneldi. 3,9959 TL'ye kadar yükselen kur, saat 14.05'te 3,9850 seviyesinde yer aldı. Euro/dolar paritesinin 1,24 sınırının üzerine çıkmasıyla, euro/TL de 4,95'e kadar yükseldi.

Dolar endeksi düşüşte

 

Dolar endeksi geçen hafta 90 sınırının üstünde tutunamamıştı, bugün ise 89 seviyesinin de altına sarktı. Dolar endeksindeki bu düşüş Japon Yeni ve euronun değerlenmesinden kaynaklanıyor. Yen dolar karşısında son 18 ayın en yüksek seviyesinde. Bu durumun oluşmasında Trump'ın korumacı politikalarının dünya ticaretini olumsuz etkileme ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Dolar endeksi düşmesine rağmen gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı güç kaybediyor. TL, bunların içerisinde en fazla değer kaybeden para birimi konumunda.

Borsa pozitif seyrediyor

 

Cuma günü BIST kapanışı sonrası başta ABD olmak üzere ticaret savaşlarına yönelik beklentilerle satışlar hızlanmasına rağmen Borsa İstanbul, yeni haftaya pozitif seyrini sürdürerek başladı. Yukarı yönlü açılan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,65 yükselişle 117.363’den kapattı. Endeks, 117.000 civarında seyrini sürdürüyor.

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