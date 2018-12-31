Dolar yılın son gününe nasıl başladı? (31 Aralık dolar kuru)

Dolar/TL yılın son işlem gününde dar bantta hareket ediyor. Geçen hafta boyunca 5.25 -5.30 civarında hareket eden Dolar/TL bu sabah 5.2850 civarında güne başladı.

Dolar endeksi ise Asya piyasalarında 96.44 ile Cuma kapanışa kıyasla yatay seyretti. Dolar son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef tahtasında yer alan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına tahmin edilenden daha önce ara vereceği beklentileriyle değer yitirdi. ABD Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi de doların çekiciliğini azalttı. Bu gelişmelerle güvenli liman talebi artarken dolardan çıkış yaşandı. İsviçre Frangı, yen gibi para birimlerine karşı talep arttı.

BU HAFTA BEKLENEN VERİ



Buna karşın yurtiçi döviz piyasasında sıkışma yaşanırken dolar/TL'de ağırlıklı 5.25-5.30 bandında hareket gözlendi. Bu hafta yurtiçinde açıklanacak olan enflasyon verisi ile ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasalara yön verecek.

Öte yandan jeopolitik gelişmeler, Suriye'de devam eden belirsizlikler, ABD-Türkiye ilişkileri ise piyasalarda yakından izlenmeye devam ediliyor.

