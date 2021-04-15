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'Dolar yükselecek mi? Dolar düşer mi?' sorularına uzmanlardan yorum

15.04.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asya piyasalarında geçtiğimiz haftaların başında yaşanan ani hareketliliğin ardından 8.30 TL seviyelerini test eden dolar kuru, daha sonra ise 8 Türk Lirasının altına kadar gerilemişti. 7,70 TL civarına kadar inden dolar fiyatları, şu sıralar 8,07 Türk Lirası bandında hareket ediyor.

Birçok uzman, dolardaki hareketlilik hakkında yorum yaptı. Bazı analistler, 8.15 Türk Lirasının direnç olarak takip edildiğini açıklarken, 7,83 Türk Lirasının ise destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 Türk Lirasının 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

'Dolar daha yükselecek mi? Dolar ne zaman düşer?' sorularına uzmanlardan yorum

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

GEDİK YATIRIM

GEDİK YATIRIM
Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0299 ve 8,1326 seviyeleri arasında dalgalanarak günü bir miktar düşüşle 8,0794 seviyesinden tamamladı. Nisan ayı içerisinde küresel dolar endeksindeki zayıflama dikkat çekiyor. Dolarda gözlenen zayıflamaya bağlı olarak Türk Lirası’nda dün değer kazanımları etkili oldu. Bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararı ve piyasalarla kuracağı iletişim yakından takip edilecektir. TCMB’nin faiz kararı ve mesajları başta Türk Lirası olmak üzere yurt içi piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün ABD tarafında ise haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işletme stokları da takip edilecektir. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 91,69 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,08 seviyelerinden işlem görüyor.

İNTEGRAL YATIRIM

İNTEGRAL YATIRIM
DolarTL TCMB faiz kararı öncesi 8.07 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin gerilemesi kurun aşağı yönlü eğilimini destekledi. Ancak 8 seviyesindeki kritik destek seviyesinin üzerindeki seyirler korunuyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni pozisyon açılmasını uygun bulmamakla birlikte kararın karşılanması sonrası pozisyonların değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankasından bu toplantıda her hangi bir faiz değişikliği bulunmuyor. Faizin %19’da sabit bırakılması bekleniyor. Buna karşın karar metni oldukça önemli olacak. Hangi ifadelerin çıkarılıp yerine hangi ifadelerin konulduğu piyasanın dikkatinde olacak. Özellikle sıkı para politikasına yönelik ibarenin korunup korunmadığı dikkatlerin odak noktası olacak.

VAKIF YATIRIM

VAKIF YATIRIM
Dolar/TL kurunda 8.10-8.20 bölgesinde yatay seyir sürüyor. Bugün piyasalar TCMB PPK toplantısından çıkacak sonuç ve kurulun vereceği mesajları takip edecek. Piyasa beklentisi, toplantıda politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde. Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.10-8.20-8.28 seviyeleri direnç, 8.00 seviyesi ise ana destek olarak izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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