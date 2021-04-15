'Dolar yükselecek mi? Dolar düşer mi?' sorularına uzmanlardan yorum

Birçok uzman, dolardaki hareketlilik hakkında yorum yaptı. Bazı analistler, 8.15 Türk Lirasının direnç olarak takip edildiğini açıklarken, 7,83 Türk Lirasının ise destek seviyesi olarak izleneceğini vurguladı. 7,95 Türk Lirasının 4. kez test edildiği vurgulayan uzmanlar, 8,32 TL seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

'Dolar daha yükselecek mi? Dolar ne zaman düşer?' sorularına uzmanlardan yorum

Geçen hafta yüzde 1,75'i test eden ve yüzde 1,62 seviyelerinde dengelenen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ivme kazanan yükselişiyle yeniden yüzde 1,75'e çıktı. Dolar endeksi ise 93,0 ile Kasım 2020'den beri gördüğü en yüksek seviyeyi gördü

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.

GEDİK YATIRIM Dolar/TL kuru gün içerisinde 8,0299 ve 8,1326 seviyeleri arasında dalgalanarak günü bir miktar düşüşle 8,0794 seviyesinden tamamladı. Nisan ayı içerisinde küresel dolar endeksindeki zayıflama dikkat çekiyor. Dolarda gözlenen zayıflamaya bağlı olarak Türk Lirası’nda dün değer kazanımları etkili oldu. Bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararı ve piyasalarla kuracağı iletişim yakından takip edilecektir. TCMB’nin faiz kararı ve mesajları başta Türk Lirası olmak üzere yurt içi piyasaların seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün ABD tarafında ise haftalık işsizlik başvuruları, perakende satışlar, sanayi üretimi ve işletme stokları da takip edilecektir. Bu sabah 08:35 itibariyle küresel dolar endeksi 91,69 seviyelerinden, Dolar/TL kuru ise 8,08 seviyelerinden işlem görüyor.

İNTEGRAL YATIRIM DolarTL TCMB faiz kararı öncesi 8.07 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin gerilemesi kurun aşağı yönlü eğilimini destekledi. Ancak 8 seviyesindeki kritik destek seviyesinin üzerindeki seyirler korunuyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni pozisyon açılmasını uygun bulmamakla birlikte kararın karşılanması sonrası pozisyonların değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankasından bu toplantıda her hangi bir faiz değişikliği bulunmuyor. Faizin %19’da sabit bırakılması bekleniyor. Buna karşın karar metni oldukça önemli olacak. Hangi ifadelerin çıkarılıp yerine hangi ifadelerin konulduğu piyasanın dikkatinde olacak. Özellikle sıkı para politikasına yönelik ibarenin korunup korunmadığı dikkatlerin odak noktası olacak.