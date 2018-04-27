Dolarda düşüş sürüyor

TCMB'nin faiz artırım kararı sonrası dengelenme arayışının gözlendiği dolar/TL bugün aşağı yönlü bir seyir izleyerek 4.05 seviyesinin altına gelirken, piyasada öğleden sonra açıklanacak olan ABD büyüme verisi bekleniyor.
Dün saat 1705'te 4.0706/4.0723, bu sabah saat 0917'de 4.0681/4.0728 seviyesinde olan dolar/TL, 4.0495'e kadar geriledikten sonra saat 1246'da 4.0540/4.0557 seviyesinde bulunuyor.
Dün aynı saatte 4.5100/4.5118, bu sabah 4.4966/4.5014 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 4.4778/4.4790, 4.9226/4.9281 seviyesindeki euro/TL ise 4.8996/4.9011 seviyesinde bulunuyor.
TL günlük bazda benzer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterirken, Kuzey ve Güney Kore liderlerinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez görüşmeleri Asya para birimlerine olumlu yansımış durumda.
Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, TL'nin günlük bazda benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını söyleyerek, "Genel resme baktığımızda ise TL son dönemde çok satıldı dolayısıyla da ani tepkiler görebiliyoruz. TCMB'nin faiz artırımı ardından kur şu anda denge arayışında. Karar sonradı her ne kadar kur yükselse de daha fazla değer kaybının önüne geçildi" dedi ve şöyle devam etti:
"Dolar/TL 4.10-4.00 bandında tam bir arayış içinde. TL'de önemli bir güçlenmeden yok genel olarak sakin bir seyir söz konusu. Piyasa şu anda hem 50 hem de 100 günlük ortalamasının üzerinde olan dolar endeksini izlemeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerine yerleşme olursa TL dahil EM'lerde baskılar devam edebilir, kurda 4.10 direnç olarak önemli."
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 civarında olduğunu bunun da doların küresel olarak canlı kalmasına neden olduğunu söyleyen Özer, "Jeopolitik risk unsurları, haber akışlarını ve ABD 10 yıllıklarını izliyoruz" dedi.
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