Dolarda düşüş sürüyor

Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, TL'nin günlük bazda benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını söyleyerek, "Genel resme baktığımızda ise TL son dönemde çok satıldı dolayısıyla da ani tepkiler görebiliyoruz. TCMB'nin faiz artırımı ardından kur şu anda denge arayışında. Karar sonradı her ne kadar kur yükselse de daha fazla değer kaybının önüne geçildi" dedi ve şöyle devam etti:

TL günlük bazda benzer gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performansı gösterirken, Kuzey ve Güney Kore liderlerinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez görüşmeleri Asya para birimlerine olumlu yansımış durumda.

"Dolar/TL 4.10-4.00 bandında tam bir arayış içinde. TL'de önemli bir güçlenmeden yok genel olarak sakin bir seyir söz konusu. Piyasa şu anda hem 50 hem de 100 günlük ortalamasının üzerinde olan dolar endeksini izlemeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerine yerleşme olursa TL dahil EM'lerde baskılar devam edebilir, kurda 4.10 direnç olarak önemli."

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 civarında olduğunu bunun da doların küresel olarak canlı kalmasına neden olduğunu söyleyen Özer, "Jeopolitik risk unsurları, haber akışlarını ve ABD 10 yıllıklarını izliyoruz" dedi.