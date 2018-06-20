Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Pazar günü gerçekleştirilecek seçim öncesi belirsizlik ve ABD ile Çin arasında yeni bir ticari savaş endişeleri ile yükselen Dolar/TL güne 4,75 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar/TL bugün en düşük 4,7296, en yüksek 4,7562 seviyesini gördü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 17,75 oldu.

Küresel piyasalarda ise Çin ve ABD’nin karşılıklı gümrük hamleleri gündemin birinci sırasında. Kâhin lakaplı ekonomist Nouriel Roubini, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari ortaklarına karşı düşmanca duruşu, ABD’nin Çin ve dünyanın geri kalalından ithalata gümrük tarifeleri uygulamasının Amerikan ekonomisi için risk yaratmakta olduğunu söyledi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre yabancı yatırımcılar Fed’in geçtiğimiz hafta yaptığı faiz artırımı sonrasında gelişmekte olan piyasalardan yaklaşık 5,5 milyar dolar çektiler.

Sözcü



