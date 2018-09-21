Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar/TL güne 6,23 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de beklentinin üzerinde faiz artırmasıyla 6 TL'ye kadar inen kur, o tarihten bu yana dalgalı bir seyir izliyor.

DÜN 6.13'E KADAR GERİLEDİ



Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamaya başladığında 6.13 TL seviyesine kadar gerileyen kur öğle saatlerinden itibaren yükselişe geçmiş ve 6.31 TL'ye çıkmıştı.



