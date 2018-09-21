FİNANS

Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 21.09.2018 08:03 | Son Güncelleme

Dolar haftanın son işlem gününe 6,23 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıklarken 6.13 TL'ye kadar gerilemiş, gün içinde 6.31 TL'ye kadar çıkmıştı.

Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar/TL güne 6,23 TL seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de beklentinin üzerinde faiz artırmasıyla 6 TL'ye kadar inen kur, o tarihten bu yana dalgalı bir seyir izliyor.

DÜN 6.13'E KADAR GERİLEDİ

Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamaya başladığında 6.13 TL seviyesine kadar gerileyen kur öğle saatlerinden itibaren yükselişe geçmiş ve 6.31 TL'ye çıkmıştı.

PARTNER'Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir''Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir'
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumlarıDolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumlarıDolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar kuru dolar ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 21 Eylül dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları

Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları

Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama

Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama

Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları

Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.