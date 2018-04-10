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Dolarda rekor üstüne rekor!

DOVİZ HABERLERİ  | 10.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Dolar/TL 4.08'i, euro/TL 5.03'ü aşarken, sterlin/TL 5.78 zirvesini gördü.

Dolarda rekor üstüne rekor!

TL varlıklarda satış baskısı devam ediyor. Döviz cephesinde yeni rekorlar kırılırken, borsada satış baskısı arttı. Dolar/TL 4.0826, Euro/TL 5.0316 ve Sterlin/TL 5.7826 ile yeni zirve seviyeleri gördü. Dolar/TL saat 11.30 itibariyle de 4,0820, euro/TL 5,0295 ve sterlin/TL 5,7820 seviyesinde yer aldı.

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, dün Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kaybı da dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur.

Küresel satış baskısının yanında iç siyaset, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bankacılar bugün gerçekleşecek Hazine'nin 10 yıllık gösterge tahvili yeniden ihracına gelecek talebin yakından izleneceğini belirtiyorlar. Öte yandan bugün TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir sunum yapması bekleniyor.

Hazine bugün mart ayı başından düne getirisi 150 baz puana yakın yükselen ve 8 Mart 2028 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ben hep 50 tl lık dolar alıyorum. Ekonomi süper.Bu kadar insan aptal olamaz.
Yandığımızın resmidir bakalım bu ateş bizleri ne kadar yakacak gerçi bizleri yönetenlerin dek derdi yeniden nasıl seçiliriz gerisi onları bağlamıyor.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İFLAS ETMİŞTİR.ETTİRİLMİŞTİR.GÖZÜNÜZ AYDIN AK PARTİLİLER.2.VE 3. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ALIRSINIZ ARTIK.
herşey harika tıkırında görüyoruz.memlekette sata sata bişe bırakmadılar açıkları kapıyamıyorlar yinede ekonomi süper naraları atıyorlar.Bir vicdanlı biride madem bu kadar iyi dolar eUro türk parasını eritti.enflasyon işsizlik neden bu kadar yüksek demiyor.üretimin olmadığı bir ülkede cari açığın bu kadar yüksek olduğu ülkede kalkındık büyüdük demelerine hala inanmak çok safça olur.Din ile kandırılmaktan hala doymadık...
paramız bu kadar değer kaybederken bu ülkenin maliye bakanı ekonomi bakanı ekonomiden sorumlu bakanları merkez bankası başkanı acaba ne yapıyorlar neden paramızın değer kaybını önlemiyorlar o koltuklarda neden oturup onbinlerce lira maaşları alıyorlar tam bir rezalet Mehmet şimşek ekonominin başına geldiği 2009 yılında dolar 1,75 tl on yıldır ekonominin başıonda dolar 5 liraya koşuyur halen bu koltukta oturuyor 8o milyonluk ülkede adammı yok neden bu kişiler görevden alınmıyor
SURİYE SORUNU; 8 yıl önce abd,katar,suudi arap ve tayyip esadı devirmeye karar verir.tayyip halep ve şamaı alıp osmanlı imparatorluğunu yeniden kuracak ve şam emevi camiinde namaz kılıp halife olacaktır.dünyanın dörtbir tarafından ipten,kazıktan kurtulmuş sözde sünni cihatçı teröristler türkiye üzerinden suriye ye yollanır.esad tam yıkılacakken rusya ve iran esadın imdadına yetişir.yenilen tayyip cihatçı müslüman kardeşler kuvvetleri halebe sonrada idlibe çekilier.doğu gutadakileride afrine çekerler.şimdi rusyanın yok edeceği idlibdeki teröristlerdir.
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