Dolarda son durum! Yeniden 3.97'yi aştı

28 Kasım 2017 18:19
Dolarda son durum! Yeniden 3.97'yi aştı

ABD'de devam eden Reza Zarrab davasındaki gelişmelerin de etkisiyle yönünü yukarıya çeviren dolar 3.97 lirayı, euro 4.72 lirayı ve düşüşle açılan Borsa İstanbul Endeksi'nin kayıpları da yüzde 2.5'i aştı.

ABD’de süren davanın Savcısı, Reza Zarrab'ın suçunu kabul ettiğini ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya tanıklık yapacağını açıkladı. Davanın bugünkü duruşması öncesi Yargıç Richard Berman'ın, "Mahkemeye kim gelecek?" sorusunu yanıtlayan Savcı, "Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Atilla'ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirilecek" dedi.
 
3.97'Yİ AŞTI
 
Yeni günün ilk işlemlerinde 3.92 lira dolayında işlem gören dolar, kapanışa doğru ABD'de duruşmanın başlamasının ardından 3.9720 liraya kadar yükselirken, erken işlemlerde 4.67 lira dolayında olan euro 4.7210 liraya çıktı.
 
Haftanın ilk gününü yüzde 0.21 yükselişle 104 bin 759 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 0.07 düşüşle 104 bin 687 puandan başladıktan sonra kayıplarını artırdı ve günü yüzde 2.57 düşüşle 102 bin 68 puandan kapattı.
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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 4 Oy
    Bu millet razı hayatına baksana %50 oy alıyor yarım simit verecen yeter bu millete.
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  • 3 Oy
    Günümüz tarihinden on yıl öncesine baktığımızda bir dolar bir lira elli kuruşun altında seyrederken günümüzde bir dolar dört lira seviyelerine dayanmış durumunda.
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  • 2 Oy
    siyasetçileri alkışlamaya devam. ezilen emekliler asgari ücretliler ülkenin dar gelirlileri..yazıklar olsun.dövüzi indirmmeye uğraşsalarya.....
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  • 0 Oy
    bunlar hepsi geçici dolar avro düşer düşmessede önemli değil benim yok ama siyasetçiler tebriği hakkediyorlar milletin altınını dolarını verin diyenler ne kadar paraları varsa maltaya mana göndermişler paralarına para katıyorlar bakanlar düşer dedi de ne zaman düşer akape geldiğinde dolar 1.35 tl idi şimdi 4 lira düşmeye yaklaştı galiba hah ha hah ha koyınlar ne diyorsunuz meeeee meeee
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