Doların ateşi düştü! Piyasalar kapanırken dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL zirveden geri çekilmeye başladı. Dün Trump'ın attığı "füze" tweeti sonrasında 4,19'ün üzerine çıkarak rekor kıran ve bu sabah rekora yakın seyreden dolar kuru, öğleden sonra gevşeme gösteriyor.

Kurdaki geri çekilmede; ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik müdahale planlarının uzak bir tarihte uygulanabileceği mesajı ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın gerekmesi durumunda ilave sıkılaştırma yapılabileceğine dair açıklaması etkili oldu.

Dolar 4.0856 seviyelerine kadar çekilirken, euro/TL 5.0346 seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru saat 17:27'de 4,0990 ve euro/TL 5,0474 seviyesinde yer aldı.

BORSA 110 BİNE YAKIN

Öte yandan güne satıcılı başlayan ve bir ara 108,305 puanı gören Borsa İstanbul 100 endeksi ise bu seviyeden gelen alımlarla toparlandı ve sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 90,51 puan artışla yüzde (0,08) 109,343 puandan girdi. Endeks, günün ikinci yarısında yükselişe geçti ve aynı dakikalarda yaklaşık yüzde 0,6 artışla 109.870 seviyesinde yer aldı.