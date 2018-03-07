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Doların gözü bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında

07 Mart 2018 09:47

Piyasalarda bugün TCMB'nin yılın ikinci PPK toplantısı bekleniyor. Beklenen faiz kararı öncesi dolar/TL güne 3,80 seviyesinden başladı.

Doların gözü bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararında
Beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyonu sonrası 3.83'ün hemen altına kadar yükselen dolar/TL, dün 90 seviyesinin altında 89,70'ler civarında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksinden bulduğu destekle 3.79'un altına geriledi.
 
Dolar/TL bu sabah saat 07:57'de 3,80 seviyesinde yer aldı.
 
Yurt içi piyasada bugün Merkez Bankası'nın saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararı izlenecek. Bankanın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, politika metninde enflasyona ilişkin şahin ifadelerin yer alması bekleniyor.
 
2017'nın son toplantısında geç likidite penceresi (GLP) faizinde 50 baz puan artışa giden banka, bu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdiği 18 Ocak'ta ise piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmemişti.
 
Euro/TL 4.7188'den işlem görürken, euro/dolar 1.2420 seviyesinde yer alıyor.
 
Brent petrol 65.30, altının ons fiyatı da 1334.86 dolardan işlem görüyor
 
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