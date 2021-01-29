"Doların kritik seviyesi 7.52 lira"... Dolar kaç TL? 29 Ocak 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından 21 Ocak'ta TCMB faiz kararını sabit tutacağını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki29 Ocak 2021 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 29 Ocak 2021 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 29 OCAK 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devaralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 29 Ocak 2021 Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3717 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,61 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,3786 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,3649 TL Dolar kuru yılın ikinci haftası 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,9189 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,29 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 29 Ocak 2021 Cuma euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 8,9298 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,9081 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 10,1057 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,36 hareketlilik oldu. Peki 29 Ocak 2021 Cuma Sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,1203 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,0911 TL DOLAR YÜKSELİR Mİ? DOLAR İÇİN KRİTİK SEVİYE: 7.52 TL ! Fed açıklaması sonrasında dolar yükselecek mi araştıran yatırımcılar, Hazine Bakanı Janet Yellen'in "güçlü dolar" mesajından dolayı tedirgin. Dolar kurundaki yatay seyire değinen Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, dolardaki kritik seviyeyi 7.52 olarak açıkladı. Doların 7.52 liranın üstüne çıkmasıyla yükseliş beklentisi olabileceğini aktaran Baştürk;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantıda faizleri değiştirmedi, ancak şahin mesajlar verdi. Bu duruş yılın ilk yarısında devam edecektir. Ancak özellikle yılın ikinci yarısında baz etkisiyle enflasyonda olabilecek düşüşler, ekonomiyi ve özellikle konut sektörünü desteklemek için bu sefer faiz indirim beklentileri oluşacaktır. Diğer yandan dolar endeksinin de güçlendiği bir süreçteyiz. Bu nedenle kurdaki düşüşler artık sınırlanmaya başlayabilir. 7.30-7.20 TL bandı toparlanma bölgesi olarak izlenebilir. Yukarıda ise 7.52 TL çok kritik bir eşik. Şimdilik 7.52 TL altında kalınması TL için risk barındırmıyor. 7.52 TL geçilirse yükseliş ivmesi görebiliriz. " ifade etti.DOLAR YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ Dolar kuru...



Piyasalar yangın yerine döndü, dolar endeksi güçlendi fakat dolar kurunda çıt yok...



Sürpriz mi ?



Değil...



Israrla söylüyorum teknik olarak zayıf bölgededir...



7.52 geçilmediği sürece sıkıntı yok...



7.30/7.20 toparlanma için izlenebilir... pic.twitter.com/qZKqPfq729 — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) January 28, 2021 Capital Economics'ten çarpıcı yıl sonu dolar/TL tahmini! 2021 yılı sonunda dolar ne kadar olacak? CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,4112 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,0368 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,1704 liradan işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...