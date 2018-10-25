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Doların Merkez Bankası kararına tepkisi ne oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 25.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda dalgalanma yaşandı. Karar açıklanır açıklanmaz 5.68'den 5.71'e yükselen Dolar/ TL, bir kaç dakika sonra 5.65'e saat 14:40'ta da 5.6341'e indi. Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi yüzde 24'te tuttu.

Doların Merkez Bankası kararına tepkisi ne oldu?

Günün ilk saatlerinde 5.7152 TL seviyelerinde olan dolar kurunda Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında hareketlilik yaşandı. Bankanın faiz kararı öncesi 5.67 civarında işlem gören dolar/TL ilk tepki olarak 5.71'e yükselse de daha sonra 5.65 TL'ye geriledi. Kur saat 14:40'ta da 5.6341'e kadar düştü. Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilere paralel yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB 13 Eylül'deki son faiz kararında döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan enflasyon riskine vurgu yaparak politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa gitmişti. Banka bir hafta vadeli repo ihale faizini beklentilerin üzerinde bir adımla yüzde 17.75'ten yüzde 24'e yükseltmişti.

DOLARIN SEYRİ

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve Cumhur İttifakı'nın geleceğine yönelik ittifaktaki iki parti MHP ve AKP'den gelen açıklamalarla salı sert dalgalanan dolar/TL dün geriledi. Dolar/TL dün güne 5.75 civarında başladıktan sonra gün boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi ve 5.68'e kadar geriledi.

Dolar/TL ABD'li rahip Andrew Brunson sonrası Türkiye ABD ilişkilerine ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.5267'e kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti.


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