FİNANS

Dolar/TL, güne düşüşle başladı

13 Şubat 2018 10:56

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7965 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL, güne düşüşle başladı
Dün küresel piyasalarda dolar talebini artırmasının etkisiyle 3,8265'e kadar yükselen dolar/TL, akşam saatlerinde düşüşe geçerek 3,7952'ye kadar geriledi ve günü yüzde 0,57 azalışla 3,8007'den tamamladı.
 
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,12 azalışla 3,7965 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,20 artışla 4,6815, sterlin/TL de yüzde 0,16 yükselişle 5,2665'ten işlem görüyor.
 
Dolar endeksi, dün 90,0 sınırına gerilemesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 89,9 seviyesinde dengelendi.
 
Analistler, yurt içi ve yurt dışında veri akışının zayıf olduğunu, teknik açıdan 3,7550'nin destek konumunda bulunduğunu, 3,85'in ise direnç olarak takip edileceğini belirtti.

 

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