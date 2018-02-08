FİNANS

Dolar/TL ne kadar oldu? (08.02.2018)

08 Şubat 2018 10:00

Dolar bankalararası piyasalarda 3,79'un üzerinde seyrediyor.

Dolar/TL ne kadar oldu? (08.02.2018)

ABD tahvil faizi yükseldi, dolar güçlendi, Türk lirası değer kaybetti.

23 Ocak'tan bu yana 90 seviyesinin altında oldukça güçsüz bir seyir izleyen ve bu sürede iki kez 88,40'ları test eden dolar endeksi yeniden güçleniyor. Dün gece saatlerinde 90 direncinin üzerine gelen endeks, bu sabah 90,15'te yer alıyor.

Dün 2.86'yı gören 10 yıllık ABD tahvili bu sabah 2.84 civarında. Faizlerdeki yükseliş dolar alımını tetikliyor. Ayrıca, dün akşam saatlerinde ABD Senato'sunun 2 yıllık bütçe planı üzerinde uzlaşmaya varması da dolardaki yükselişi destekledi.

Dolardaki değerlenmeye bağlı olarak dolar/TL dün kapanışta 3.80'in üzerini gördü. Kur, yeni güne de 3.80 civarında başladı. Euro/dolar ise 1.2250'ye geriledi.

Dolar/TL saat 07:20'de 3.7995 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6625 ve euro/dolar 1.2270'den işlem gördü.

Yurt içi piyasada bugün sanayi üretimi ve perakende satış hacmi verileri takip edilecek, dışarı da ise BOE faiz kararı gelecek. İngiltere'nin yüzde 0,5 seviyesindeki faiz oranında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

 

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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 16 Oy
    doları olanlar dolduruyor biz düz vatandaşlar geçim derdine düşmüşken
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