Döviz hesapları rekor seviyede

Yurt içinde yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları dahil yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 16 Şubat ile biten haftada yaklaşık 3 milyar dolar artarak 170.41 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre; bireylerin 16 Şubat ile biten haftada yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.3 milyar dolar artışla 100.04 milyar dolara, kurumların ise 1.7 milyar dolar artışla 70.37 milyar dolara yükseldi.

Böylece yurt içi tasarruf sahiplerinin döviz mevduatları rekor seviyeye ulaştı. Dolar kurundaki gerileme döviz mevduatlardaki artışta etkili oluyor.