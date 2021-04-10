Döviz kuru son durum | 10 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?

Analistler koronavirüs vakalarının artmasının ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği hakkında yorumlar yapıyor. Tedbirler ve artan vaka sayıları TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak şu sıralar döviz kurundaki düşüş ekonomi üzerindeki baskıyı az da olsa hafifletiyor. Birkaç gündür durgun bir şekilde hareket eden Amerikan doları ve Euro bugün de seviyesini koruyor. Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Sterlin ne kadar?

Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR? Kapanış günü olan cuma 8,13 ile başlayan Amerikan Doları kuru, piyasaların kapalı olduğu 10 Nisan itibarıyla %0,28 artışla 8,14 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,1219, en yüksek 8,1960 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,1667 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar 10 Nisan 2021 Cumartesi yani bugün itibariyle 8,1543 TL alış; 8,1550 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR? Cuma gününe 9,71 ile başlayan Euro kuru, 10 Nisan itibarıyla %0,08 düşüşle 9,69 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,6635, en yüksek 9,7486 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro bugün 9,6977 alış; 9,7089 satış fiyatına sahip.