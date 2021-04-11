FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Döviz kuru son durum | 11 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?

Döviz kuru son durum | 11 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 11.04.2021 10:08 | Son Güncelleme

Dolar kuru hareketli haftalar geçirdikten sonra 8,10 – 8,20 arasındaki seviyesini koruyor. FED’in son toplantısının ardından açıklanan kararlarda koronavirüs salgınındaki önlemleri sıkı bir şekilde devam ediyor. FED salgın toparlanana kadar çok daha güçlü bir şekilde ekonomiyi destekleme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Peki 11 Nisan 2021 Amerikan doları ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Analistler koronavirüs vakalarının artmasının ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği hakkında yorumlar yapıyor. Tedbirler ve artan vaka sayıları TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ancak şu sıralar döviz kurundaki düşüş ekonomi üzerindeki baskıyı az da olsa hafifletiyor. Birkaç gündür durgun bir şekilde hareket eden Amerikan doları ve Euro bugün de seviyesini koruyor. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

Döviz Kuru Fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Kapanış günü olan cuma 8,13 ile başlayan Amerikan Doları kuru, piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan itibarıyla %0,28 artışla 8,15 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,1219, en yüksek 8,1960 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,1667 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Dolar 11 Nisan 2021 Pazar yani bugün itibariyle 8,1543 TL alış; 8,1550 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Cuma gününe 9,71 ile başlayan Euro kuru, 11 Nisan itibarıyla %0,08 düşüşle 9,69 liradan işlem görüyor. Cuma günü en düşük 9,6635, en yüksek 9,7486 seviyelerini gören Euro, günü 9,70 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro bugün 9,6977 alış; 9,7089 satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Cuma gününe 11,20 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 11 Nisan itibarıyla %0,26 artışla 11,1987 liradan işlem görüyor. Cuma günü en düşük 11,1415, en yüksek 11,2576 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,2010 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 19 Mart tarihinde 9,98 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,21 TL'ye karşılık gelmektedir. Sterlin, bugün 11,1753 TL alış; 11,2284 TL satış fiyatına sahip.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu'dan kendisine 'mağduruz' diyen vatandaşa cevap
Bakan Soylu'dan kendisine 'mağduruz' diyen vatandaşa cevap
Yarı çıplak halde evden kaçtı! Ekipleri alarma geçiren olay
Yarı çıplak halde evden kaçtı! Ekipleri alarma geçiren olay
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
Yargıtay'dan emsal karar! Hem istifa etti hem de tazminatını aldı
Yargıtay'dan emsal karar! Hem istifa etti hem de tazminatını aldı
Doğal yolla yetişiyor! Kilosu bin lira
Doğal yolla yetişiyor! Kilosu bin lira
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!
Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Nisan altın fiyatları ne durumda? 10 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte son durum
Döviz kuru son durum | 10 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolarda hareketli hafta bitti: İşte son durum
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Nisan Cuma 22 ayar bilezik fiyatları
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Döviz kuru son durum | 9 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar güne sakin başladı
8 Nisan dolar kuru son durum | Dolar ve Euro bugün ne kadar?
Dolar fiyatı seviyesini korudu
7 Nisan döviz kuru son durum | 7 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolarda durgunluk: İşte ilk rakamlar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.