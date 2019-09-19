FİNANS

Döviz mevduatı tarihi zirvede

DOVİZ HABERLERİ  | 19.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 13 Eylül ile biten haftada 1.52 milyar dolar artışla 191.43 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi.

Döviz mevduatı tarihi zirvede

TCMB verilerine göre 13 Eylül ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları önceki haftaya göre 612.5 milyon dolar artarak 118.3 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Söz konusu tarihte kurumların ise 906.8 milyon dolar artarak 73.13 milyar dolar oldu.

Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 ayda 20 milyar dolara yakın yükseliş gösterdikten sonra kademeli artışını sürdürdü. 5 Ekim 2018'den 16 Ağustos'a kadar bireysellerin YP mevduatları 27.5 milyar dolar artırmış oldu.

Sonrasında bireysel tarafta sınırlı da olsa düşüşler gözlense de ana eğilim yukarı yönlü olmaya devam etti.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Yurtiçi yerleşikleri merkez bankası para mevduat

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