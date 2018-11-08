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Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

DOVİZ HABERLERİ  | 08.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük varlık yönetim firması BlackRock’ın CEO’su Larry King, ABD dolarının küresel rezerv para statüsünün sonsuza kadar sürmeyeceğini söyledi.

Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek

Singapur’da düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu’nda konuşan King, ABD Federal Hükümeti’nin ağır borç yükü altında olduğuna ve faizlerin yükseldiğine dikkat çekerek bu durumda daha önce ABD’ye borç verenlerin yavaş yavaş ortadan kaybolacağını ifade etti. King konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sorun şu ki çok büyük açıklarımız var. Ancak şu anda dünya çapında bize borç verenlerle kavga ediyoruz. Genellikle kreditörlerinizle kavga etmenin sonu pek iyi olmaz. Amerika’nın açıklarının yüzde 40’ı dışardan finanse ediliyor. Başka hiçbir ülke bu ayrıcalığa sahip değil."

Yaklaşık 6,4 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock’ın CEO’su King, borç ve faiz artışlarının devamı halinde hisse senedi piyasalarının da hasar görmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. King, "Artan açıklar nedeniyle borcumuz da yükselecek ve yatırımcılar daha çok faiz talep edecek" diye konuştu.

ABD açıklarının kapatılması için satılan hazine borç senetlerinin (bonu-tahvil) en büyük yatırımcıları arasında Çin ve Japonya yer alıyor. KAYNAK: DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyide Borçla, borçlu mu kurtalacağı sanılıyor? Dünya Ekonomik Formu’da baktığımda Japonya ve Çin’inde ABD’ye nazaran kanımsanmıyacak kadar borçlu olduğu anlaşılıyor.. kaynak : https://www.weforum.org/agenda/2018/05/63-trillion-of-world-debt-in-one-visualization
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