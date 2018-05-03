Enflasyon sonrası dolarda rekor

Dolar/TL beklentilerin üzerindeki enflasyon ardından 4.2310'a yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti.
Dolar/TL tüketici fiyatları enflasyonunun Nisan ayında beklentilerin üzerinde artmasının ardından 4.2310'a yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE Nisan'da yüzde 1.87 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.23'ten yüzde 10.85'e yükseldi.
Yİ-ÜFE Nisan'da yüzde 2.60 artış gösterirken yıllık enflasyon yüzde 14.28'den yüzde 16.37'ye yükseldi.
Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" Nisan'da yıllık olarak yüzde 11.95'ten yüzde 12.54'e arttı, "C" ise yüzde 11.44'ten yüzde 12.24'e yükseldi.
Enflasyon verisi öncesi 4.1740 seviyesinde işlem gören dolar/TL verisi sonrası 4.2487'e kadar yükseldikten sonra saat 1014'te 4.1965/4.2000 seviyesinde işlem görüyor. TL bu performansla düne benzer şekilde bugün de gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor.
Öte yandan euro da 5 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalarda euro/TL 5,0330 seviyesindeydi.
Sepet bazında TL 4.6346 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesine yaklaştıktan sonra saat 1017'de 4.6049/4.6103, euro/TL ise 5.0200/5.0259 seviyesinde işlem görüyor.
Fed kararı piyasalarda yeni bir satış baskısı getirmezken bugün nisan ayı enflasyon verileri en önemli veri gündemini oluşturuyor.
Bankacılar TL'deki değer kaybına dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerinin yüzde 3'e yükselmesi, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, dün açıklanan PMI verisinin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini gösteriyorlar.
Özellikle S&P kararı ve dolardaki güçlü seyir değer kaybındaki başrolü oynuyor. TL S&P kararının da etkisiyle dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışırken yıl başından düne TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8'i aşmış durumda.
Dolar başlıca para birimleri karşısında dört ayın zirvesinin hemen altında işlem görürken, Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımına ilişkin piyasa beklentilerini değiştirmedi.
Fed faizi sabit tuttu
Fed dünkü para politikası kararında beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu.
Fed enflasyonun hedefe "yaklaştığını" ve "12 aylık bazda bakıldığında orta vadede Kurul'un simetrik yüzde 2 hedefi yakınında seyretmesi beklendiğini" de belirtti.
Analistler "simetrik" kelimesinin kullanılmasını, Fed'in enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerine çıkmasına göz yumabileceği şeklinde değerlendirdi. Bu durum, merkez bankasının enflasyondaki son dönemdeki artışa karşılık olarak daha sert bir parasal sıkılaşma yoluna gitme ihtiyacını sınırlayacak bir yaklaşım.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks Fed'in politika açıklamasından sonra 92.245 seviyesine kadar geriledi, ancak kayıplarını toparlayarak 92.834 ile dört ayın zirvesini gördü. Endeks bugün dört ayın zirvesinden geriledikten sonra 92.508'de bulunuyor.
Köyüne dönmek isteyene arsa desteği
Yarının Aydınlatma Teknolojileri 11. IstanbulLight Fuarı’nda
Doların ateşi yükseldi
Dolar ne kadar? S&P'nin Türkiye kararı sonrası dolar kuru ne oldu?
Galatasaray borsada da kazandırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum