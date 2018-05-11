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Erdoğan'ın açıklamalarının dolar 4.30 seviyesini gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 11.05.2018 16:13 | Son Güncelleme

Beştepe'den toplanan ekonomi yönetiminin ardından gerileyen Dolar/TL, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 4.30 seviyesinin üzerini gördü

Erdoğan'ın açıklamalarının dolar 4.30 seviyesini gördü

Önceki gün Cumhurbaşkanı başkanlığında Külliye'de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında 4,23 seviyesinin altını gören dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bugün sabah ilk işlemlerde 4,24 civarında olan, öğle saatlerinde 4,28'e çıkan kur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 4,30'un üzerini gördü.

Erdoğan, TOBB'da yaptığı konuşmada, faizi tekrar aşağı çekmeleri gerektiğini, faizi yüksek tutmakla oyuna geldiklerini söyledi.

Erdoğan, tedbirleri hayata geçirirken para ve maliye politikasındaki çizgilerinden asla taviz vermediklerini, bütçe disiplininden taviz vermeyeceklerini, açık piyasa ekonomisinden vazgeçilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 4.27'li seviyelerde olan dolar/TL hızlı bir şekilde 4.3080'e kadar yükseldikten sonra saat 1600'da 4.2900/4.2930 seviyesinde bulunuyor.

Erdoğan'dan 'faiz düşmeli' mesajıErdoğan'dan 'faiz düşmeli' mesajı

Borsada banka endeksi düşüyor

Borsa İstanbul ise negatif seyre geçti. BİST 100 endeksi yüzde 0,09 artışla 87 puan yükselerek 102.468 puandan açıldı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla dalgalı bir seyir izleyerek günün ilk yarısını yüzde 0,22 değer artışıyla 102.608 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında satışların arttığı endeks aynı dakikalarda yüzde 0,5 düşüşle 101.800 seviyesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde yüzde 2,5 civarında düşüş yaşarken, sanayi endeksi nispeten daha olumlu seyrediyor.

Öte yandan Avrupa piyasalarında hafif satıcılı bir seyir var. ABD Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,27 artıda seyrediyor.
Tahvil faizleri yatay seyrediyor

2 yıllık gösterge tahvil faizi 2 baz puan artışla yüzde 15,89’dan, 10 yıllık tahvil faizi ise dünkü kapanışa göre 3 baz puan düşerek yüzde 13,56 seviyesinden işlem görüyor.

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dolar beştepe faiz

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Işi bilmezsen insanlarin yaşamını, ekonominin akışını felç edersin böyle
Allah aşkına bi sus ya sus
arkadaşım sus bıraz konuştukca dolar yükselıyo sus sus
Ya bi sus Allah aşkına
Yasa çıkartın Faizi kaldırın Bankalar Tefecilikten çıksın Ticari birer kuruluşa dönüşsün artık uluslar arası kuruluşlar ilede ona göre anlaşma yaparsınız çokmu zor sanki Merkeze de ayarı verin kafasına göre hareket edip FED falan özenmesin artık
Ellerinde yetki olduğu halde kullanmayanlar piyasaya güven veremezler, piyasa yapıcılaır, parası pulu olanlar pekala biliyorlarki,Sn, Erdoğan konuşmalarında samimi değil, samimi olsa bir kararname ile yada mecliste zaten çoğunluğu var kanun değiştirir yapmak istediğini,kafasında varsa bir ekonomi modeli yada uygulamak istediği politikaları uygular bir engel yokki,milletin aklı ile niçin alay ediliyor, bu görüşümün aksini düşünen varmı gerçekten.Seçimden sonrada ekonomide ziller hep çalacak gibi..
Eskiden Ecevit hapsirinca dolar yükseliyordu şimdi ise Erdoğan konuştuğu zaman yükseliyor. Ekonominin Geldiği noktaya bak Vah Vah Vah
4.30 olmasın
ALLAH in kesin hukumleri var Faizi Hakkında yasaklanmışsa eğer demekki insanlik icin var bir illeti
dibe çöktük ne olacak böyle
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