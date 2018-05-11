Erdoğan'ın açıklamalarının dolar 4.30 seviyesini gördü

Önceki gün Cumhurbaşkanı başkanlığında Külliye'de toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında 4,23 seviyesinin altını gören dolar/TL yeniden yönünü yukarı çevirdi. Bugün sabah ilk işlemlerde 4,24 civarında olan, öğle saatlerinde 4,28'e çıkan kur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 4,30'un üzerini gördü.

Erdoğan, TOBB'da yaptığı konuşmada, faizi tekrar aşağı çekmeleri gerektiğini, faizi yüksek tutmakla oyuna geldiklerini söyledi.

Erdoğan, tedbirleri hayata geçirirken para ve maliye politikasındaki çizgilerinden asla taviz vermediklerini, bütçe disiplininden taviz vermeyeceklerini, açık piyasa ekonomisinden vazgeçilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 4.27'li seviyelerde olan dolar/TL hızlı bir şekilde 4.3080'e kadar yükseldikten sonra saat 1600'da 4.2900/4.2930 seviyesinde bulunuyor.

Borsada banka endeksi düşüyor

Borsa İstanbul ise negatif seyre geçti. BİST 100 endeksi yüzde 0,09 artışla 87 puan yükselerek 102.468 puandan açıldı. Sürekli müzayede işlemlerinin başlamasıyla dalgalı bir seyir izleyerek günün ilk yarısını yüzde 0,22 değer artışıyla 102.608 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında satışların arttığı endeks aynı dakikalarda yüzde 0,5 düşüşle 101.800 seviyesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde yüzde 2,5 civarında düşüş yaşarken, sanayi endeksi nispeten daha olumlu seyrediyor.

Öte yandan Avrupa piyasalarında hafif satıcılı bir seyir var. ABD Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,27 artıda seyrediyor.

Tahvil faizleri yatay seyrediyor

2 yıllık gösterge tahvil faizi 2 baz puan artışla yüzde 15,89’dan, 10 yıllık tahvil faizi ise dünkü kapanışa göre 3 baz puan düşerek yüzde 13,56 seviyesinden işlem görüyor.