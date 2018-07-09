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Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 09.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

Güne Türk Lirası karşısnda 4,56 seviyelerinden başlayan dolar, gün sonuna doğru 4,51 seviyelerine kadar indi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlamak için yemin ettiği sıralarda dolar bir anda yükselerek 4,60 seviyesine kadar çıktı.

Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

Piyasalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günü hareketli geçirdi.

Dolar/TL güne 4,56 seviyesinden başladı. İlk yarıyı bu seviyelerde küçük hareketlerle tamamlayan dolar, günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 4,51 seviyelerine kadar indi.

DOLAR GÜNÜN REKORUNU KIRDI

Bir süre bu seyirde devam eden dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmeye başladığı dakikalarda şaşırtan bir hareketlilik yaşadı. Dolar, bir anda 4,60 seviyesine kadar fırladı. Bu seviyede tutunan dolar, günü de 4,58'den kapattı.

EURO DA BİR ANDA YÜKSELDİ

Benzer bir artış euro'da da yaşandı. Yemin öncesi 4,32 seviyelerinde seyreden euro, yemin töreni sırasında 4,42'ye kadar yükseldi.

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