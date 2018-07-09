Erdoğan yemin ederken dolar hareketlendi! Dolar kuru ne kadar oldu?

Piyasalar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günü hareketli geçirdi.
Dolar/TL güne 4,56 seviyesinden başladı. İlk yarıyı bu seviyelerde küçük hareketlerle tamamlayan dolar, günün ikinci yarısında düşüşe geçerek 4,51 seviyelerine kadar indi.
Bir süre bu seyirde devam eden dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmeye başladığı dakikalarda şaşırtan bir hareketlilik yaşadı. Dolar, bir anda 4,60 seviyesine kadar fırladı. Bu seviyede tutunan dolar, günü de 4,58'den kapattı.
Benzer bir artış euro'da da yaşandı. Yemin öncesi 4,32 seviyelerinde seyreden euro, yemin töreni sırasında 4,42'ye kadar yükseldi.
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