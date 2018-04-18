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Piyasaların gözü kritik zirvede

DOVİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 09:50 | Son Güncelleme

Dolar/TL Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ardından dalgalandıktan sonra yeniden 4.10 civarında, Bahçeli-Erdoğan görüşmesi bekleniyor. Euro/TL ise 5.0690 seviyesinde.

Piyasaların gözü kritik zirvede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dolar/TL dün ilk tepki olarak sert yükselse de yeniden 4.10'lu seviyelerde işlem görüyor.

Güne 4.10 civarında başlayan ve Bahçeli'nin çağrısı öncesi 4.0850 civarında işlem gören dolar/TL dün çağrı ardından sert bir yükselişle 4.1272 seviyesini test etti. Bu seviyelerde kalıcı olmayan dolar/TL günü 4.10 civarında tamamladı. Kur bu sabah ise saat 08:37'de 4.0956/4.0970 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.5810/4.5830, euro/TL 5.0663/5.0690 seviyesinde işlem görüyor.

Erdoğan'ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel seçimlerin normal tarihinden 15 ay önce, bu yıl 26 Ağustos tarihine alınmasını önerdi.

Bahçeli erken seçim gerekçesini açıklarken, siyasi dengeler ve toplumsal dinamik ile ekonomik dengelerin büyük risk oluşturduğunu kaydetti ve yeni sisteme herhangi bir tavsama olmadan geçilmesinin milli beka açısından acil hal aldığını vurguladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de dün Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamasında Bahçeli'nin çağrısına ilişkin değerlendirmesinde "Yeni sistemi kurup Türkiye'nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım" dedi.

Türkiye ekonomisi, teşviklerin de etkisiyle 2017'de yüzde 7.4 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde de büyüme yüzde 7-7.5 aralığında bekleniyor. Ancak ekonomistler büyümenin bir miktar yavaşlayarak yüzde 4 bandında gerçekleşmesini öngörüyorlar. Yani büyüme bütün yıl boyunca 2017 ve 2018'in ilk çeyreği kadar hızlı büyümeyebilir.

Teşviklere bağlı olarak büyümenin beklenenden bir miktar yukarıda gerçekleşebileceği tahminleri yer alsa da bu teşviklerin beraberinde çift haneli enflasyon ve GSYH'nin yüzde 5'ini aşabilecek bir cari açığı beraberinde getirebileceği endişe konusu.

Bu endişeler jeopolitik risklerle bir araya geldiğinde dolar/TL benzer para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bunun örneği geçen hafta dolar/TL'nin 4.20'ye yaklaşarak tarihi zirvesini test etmesi ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8'e yaklaşmasıyla yaşandı.

Tüm bu gelişmeler iktidar açısından bir erken seçimin yüksek büyüme ortamında makro ekonomik gelişmelerin daha fazla zorlu olabileceği döneme göre daha kolay atlatılabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.

Bankacılar daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar. Bu kapsamda bugün saat 13:30'da planlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi yakından takip edilecek.

Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimserlik yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağını belirtiyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
dolar döviz Economía
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Vatandaşlar umurlarında değil ülkeyi bitirdiniz be.
Türkiye ne dediği belirsiz tutarsız bir adamın iki dudağına mı bakıyordu?
dolara bak biri osursa hareketleniyor
dolar alan yanar dediklerinden bu yana dolar 2 kattan fazla arttı.
uretın dolar eruo almakla satmakla ekonomıye katkınız olmaz borsa da sızı bıtırebılır jet fadıl ışıne donmesın
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