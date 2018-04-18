Piyasaların gözü kritik zirvede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından dolar/TL dün ilk tepki olarak sert yükselse de yeniden 4.10'lu seviyelerde işlem görüyor. Güne 4.10 civarında başlayan ve Bahçeli'nin çağrısı öncesi 4.0850 civarında işlem gören dolar/TL dün çağrı ardından sert bir yükselişle 4.1272 seviyesini test etti. Bu seviyelerde kalıcı olmayan dolar/TL günü 4.10 civarında tamamladı. Kur bu sabah ise saat 08:37'de 4.0956/4.0970 seviyesinde işlem görüyor. Aynı saatte sepet bazında TL 4.5810/4.5830, euro/TL 5.0663/5.0690 seviyesinde işlem görüyor. Erdoğan'ı başkanlık sürecinde destekleyen ve genel seçimlerde AKP ile ittifak yapmak için anlaşan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel seçimlerin normal tarihinden 15 ay önce, bu yıl 26 Ağustos tarihine alınmasını önerdi. Bahçeli erken seçim gerekçesini açıklarken, siyasi dengeler ve toplumsal dinamik ile ekonomik dengelerin büyük risk oluşturduğunu kaydetti ve yeni sisteme herhangi bir tavsama olmadan geçilmesinin milli beka açısından acil hal aldığını vurguladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de dün Hürriyet gazetesinde yer alan açıklamasında Bahçeli'nin çağrısına ilişkin değerlendirmesinde "Yeni sistemi kurup Türkiye'nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım" dedi. Türkiye ekonomisi, teşviklerin de etkisiyle 2017'de yüzde 7.4 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde de büyüme yüzde 7-7.5 aralığında bekleniyor. Ancak ekonomistler büyümenin bir miktar yavaşlayarak yüzde 4 bandında gerçekleşmesini öngörüyorlar. Yani büyüme bütün yıl boyunca 2017 ve 2018'in ilk çeyreği kadar hızlı büyümeyebilir. Teşviklere bağlı olarak büyümenin beklenenden bir miktar yukarıda gerçekleşebileceği tahminleri yer alsa da bu teşviklerin beraberinde çift haneli enflasyon ve GSYH'nin yüzde 5'ini aşabilecek bir cari açığı beraberinde getirebileceği endişe konusu. Bu endişeler jeopolitik risklerle bir araya geldiğinde dolar/TL benzer para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bunun örneği geçen hafta dolar/TL'nin 4.20'ye yaklaşarak tarihi zirvesini test etmesi ve TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 8'e yaklaşmasıyla yaşandı.