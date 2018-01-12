Euro, 'Büyük Koalisyon' haberiyle 3 yılın zirvesine çıktı

Almanya'da uzun süredir devam eden siyasi belirsizliğin ardından koalisyon görüşmelerinde ön anlaşmaya varıldığının açıklanması sonrasında euro, dolar karşısında son üç yılın zirvesine çıktı.



Gün başında 1.2050 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU ile Sosyal Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmelerinde ön anlaşmaya varıldığı haberinin ardından hızla yükseldi.



Euro/dolar paritesi, haberin ardından 1.2137'ye kadar yükseldi. Parite, TSİ 13.49'da 1.2123 seviyesinde yer aldı.



Çin'den gelen haberler ve dün açıklanan ABD verilerinin beklentiyi karşılamaması haftaya yükselişle başlayan doları zayıflattı. Hafta başında 92,30 civarına yükselen dolar endeksi şu sıralarda 91,15 seviyesinde yer alıyor. Dolardaki kayıp paritenin rekor yolculuğuna destek oldu.



Öte yandan euro, Türk Lirası karşısında da yükseliş gösterdi. Dolar/TL aynı saatte yüzde 0,33 düşüşle 3.7590 civarında alıcı bulurken, euro/TL yüzde 0,32 artışla 4.5580 oldu.