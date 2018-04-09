Euro'da yeni rekor!

Güne 4,96-4,97 bandında başlayan Euro/TL saat 10.13'te 4,9778'i aşarak rekorunu tazeledi.

Cuma günü 4,9774 ile rekor kıran euro/TL, bu sabah 4,9794 seviyesine kadar yükseldi. Euro kuru saat 10:22'de 4,9740'tan işlem gördü.

Öte yandan sabah ilk işlemlerde düşüş yönünde hareket eden ve 4,0352'ye kadar inen dolar/TL de yeniden yükselişe geçti. Dolar kur aynı dakikalarda 4,0540'ta yer aldı.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde 4,0664 ile tüm zamanların zirvesini görmüştü.

Diğer taraftan bir rekor da 4,5212 ile döviz sepetinde gerçekleşti.

Dolar endeksi ise 89,86 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, yurt içinde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0720 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, 4,00 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise düşüşün ivme kazanabileceğini ifade etti.