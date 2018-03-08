FİNANS

Euro, ECB sonrası bir rekor daha kırdı

08 Mart 2018 17:17

ECB faizlerde değişikliğe gitmezken, karar metninde, "görünümün kötüleşmesi halinde varlık alımlarının artırılabileceği" ifadesi yer almadı. Bu adım piyasalar tarafından "şahin" bulundu ve euro, TL karşısında bir rekor daha kırdı.

Euro, ECB sonrası bir rekor daha kırdı

 Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi ve gösterge faizi yüzde 0,00, mevduat faizini ise yüzde eksi 0,40 seviyesinde korudu.

 
ECB açıklamasında, "görünümün kötüleşmesi halinde varlık alımlarının artırılabileceği" ifadesi yer almadı.
 
"Varlık alımları Eylül 2018'e kadar aylık 30 milyar euro olarak sürecek, gerekirse daha sonra da devam edebilir" ifadesinin yer aldığı karar metninde, "Faiz oranları net varlık alımları sonra erene kadar cari seviyelerde kalacak" denildi.
 
Öte yandan ECB, Yunan bankaları için acil fonlama tavanını 3,2 milyar euro düşürerek 16,6 milyar euro yaptı.
 
Dolar/TL'de bir rekor daha
Daha önceki metinlerde yer alan "ekonomik koşullara göre varlık alım miktarının artırılabileceği" ifadesinin bu kez metinde olmaması piyasalar tarafından "şahin" algılandı ve karar sonrası euro yükselişe geçti.
 
Euro/dolar faiz kararının ardından 1,2431 seviyesine yükselirken euro/TL kuru 4.7410'a çıktı ve yeni bir rekor kırdı. Dolar endeksi de karar sonrası 89,53 seviyesine gerileyerek gün içi en düşük seviyeyi gördü.
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