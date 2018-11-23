FİNANS

Euro rekor sonrası en düşük seviyede

DOVİZ HABERLERİ  | 23.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Beklentilerin altında kalan makro ekonomik veriler sonrası euro değer kaybetti ve TL karşısında rekor sonrası en düşük seviyeye geriledi.

Euro rekor sonrası en düşük seviyede

AB ve İngiltere'nin ekonomik ilişkilerin geleceği konusunda prensipte anlaşmaya varmasına karşın zayıf şirket bilançoları ve makro ekonomik göstergeler küresel büyümeye yönelik endişeleri artırarak euronun fiyatlaması üzerinde Brexit müzakerelerinde ilerleme umutlarından daha etkili oldu.

Bugün açıklanan verilere göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,2 küçüldü. Yine bugün açıklanan Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri ise beklentilerin altında kaldı.

Zayıf verilerin ardından euro/dolar paritesi yüzde 0,50 gerilemeyle 1.1350 oldu. Euro/TL ise 6.00'a düştü ve rekor sonrası en düşük seviyeyi gördü. Euro, TL karşısında 13 Ağustos'ta 8.11 ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Euro/TL saat 14:00'da yüzde 0,70 düşüşle 6.0140'dan işlem gördü aynı dakikalarda 5.30 seviyesinin hemen altında yatay seyrini sürdüren dolar kuru 5.2960'dan alıcı buldu.

Diğer taraftan eurodaki değer kaybına paralel olarak dolar küresel piyasalarda yukarı yönlü hareket etti. Endeks dün 96,25'e kadar gerilemesinin ardından şu sıralar 96,76'dan fiyatlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolar euro Brexit müzakereleri

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