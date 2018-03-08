Euro, TL karşısında rekor kırdı

Moody's'in not indirim kararı sonrası dolar 3.82'ye çıkarken, ECB kararları öncesi euro 3.7392 ile TL karşısında tarihi zirvesini gördü.



Dün piyasa beklentisine paralel gelen Merkez Bankası faiz kararı sonrası 3.79-3.80 aralığında hareketin izlendiği kur, saat 12:00'de yüzde 0,70 yükselişle 3,8207'de yer aldı.



Euro/TL ise yüzde 0,56 artışla 4.7392'yi gördü ve TL karşısında rekor kırdı. Euro/TL bir önceki zirvesini 3.7388 ile 16 Şubat'ta görmüştü.



Küresel piyasalarda zayıf bir görünüm çizen dolar, TL'ye destek olurken, Moody's'in not kararı negatif tarafta yer aldı. Hafta başından bu yana 90 direnci altında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi 89,70'te bulunurken, euro/dolar saat 12:00'de yüzde 0,20 düşüşle 1.2392'den işlem gördü.



Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 0,14 primle 117.005 puanda yer aldı.

Kalıcı bozulma beklenmiyor



Moody's'in hali hazırdaki notunun yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğuna işaret eden analistler, bu nedenle son indirimin piyasalarda önemli bir etkisinin olmayacağı görüşünü dile getirdi. Kararın zamanlama olarak sürpriz ancak beklenti olarak şaşırtıcı olmadığını belirten analistlere göre notun fiyatlamalara yönelik muhtemel etkileri sınırlı düzeyde negatif olabilir, ancak kalıcı bozulma beklenmiyor.

ECB kararları bekleniyor



Öte yandan küresel piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları takip edilecek.



ECB'nin para politikasında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Draghi'nin saat 16.30'da başlayacak basın toplantısında ileriye dönük ipuçlarının aranacağını dile getirdi. ECB'nin politikasını normalleştirme sürecinin, borç alma faizinin negatif bölgede olması nedeniyle zorluklar içerdiğine değinen analistler, bunun da piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu dile getirdi.

