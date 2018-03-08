FİNANS

Euro, TL karşısında rekor kırdı

08 Mart 2018 12:20

Dolar/TL Moody's'in not indirimi ardından yükselerek dolar 3.82'ye çıkarken, ECB kararları öncesi euro 3.7392 ile TL karşısında tarihi zirvesini gördü.

Euro, TL karşısında rekor kırdı

Moody's'in not indirim kararı sonrası dolar 3.82'ye çıkarken, ECB kararları öncesi euro 3.7392 ile TL karşısında tarihi zirvesini gördü.

Dün piyasa beklentisine paralel gelen Merkez Bankası faiz kararı sonrası 3.79-3.80 aralığında hareketin izlendiği kur, saat 12:00'de yüzde 0,70 yükselişle 3,8207'de yer aldı.

Euro/TL ise yüzde 0,56 artışla 4.7392'yi gördü ve TL karşısında rekor kırdı. Euro/TL bir önceki zirvesini 3.7388 ile 16 Şubat'ta görmüştü.

Küresel piyasalarda zayıf bir görünüm çizen dolar, TL'ye destek olurken, Moody's'in not kararı negatif tarafta yer aldı. Hafta başından bu yana 90 direnci altında zayıf bir görünüm çizen dolar endeksi 89,70'te bulunurken, euro/dolar saat 12:00'de yüzde 0,20 düşüşle 1.2392'den işlem gördü.

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 0,14 primle 117.005 puanda yer aldı.
Kalıcı bozulma beklenmiyor

Moody's'in hali hazırdaki notunun yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğuna işaret eden analistler, bu nedenle son indirimin piyasalarda önemli bir etkisinin olmayacağı görüşünü dile getirdi. Kararın zamanlama olarak sürpriz ancak beklenti olarak şaşırtıcı olmadığını belirten analistlere göre notun fiyatlamalara yönelik muhtemel etkileri sınırlı düzeyde negatif olabilir, ancak kalıcı bozulma beklenmiyor.
ECB kararları bekleniyor

Öte yandan küresel piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları takip edilecek.

ECB'nin para politikasında bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, Draghi'nin saat 16.30'da başlayacak basın toplantısında ileriye dönük ipuçlarının aranacağını dile getirdi. ECB'nin politikasını normalleştirme sürecinin, borç alma faizinin negatif bölgede olması nedeniyle zorluklar içerdiğine değinen analistler, bunun da piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu dile getirdi.
 

10.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın