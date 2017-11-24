Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik söylemlerle dolar/TL tarihi rekor seviyelerin altında, 3,93'ün üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.



ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik söylemlerle dolar/TL tarihi rekor seviyelerin altında seyretmeyi sürdürüyor.



Çarşamba günü 3,9830 ile rekor kıran dolar/TL, dün 3,90'a kadar geriledi. Bugün 3,95'in üzerini gören dolar kuru, sonrasında 3,93'ün üzerinde işlem gördü.



Euro/TL 4,70 ile tarihi zirvesini yeniledi. Euro kuru, bir önceki zirvesini 22 Kasım'da 4,6772 ile görmüştü.





EURO/DOLAR PARİTESİ BUGÜN 1,1913'E YÜKSELDİ



Euro/dolar paritesi bugün 1,1913 seviyesine yükseldi. Dolar karşısındaki kazançlarını dördüncü güne taşıyan euro, 25 Eylül'den bu yana görülen en güçlü seviyesine tırmandı.



Euro, dolar karşısında 2003 yılından bu yana görülen en iyi yıllık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.



Uzmanlar, siyasi belirsizliklerin devam etmesine karşın makroekonomik verilerin euroyu desteklemeye devam ettiğini kaydetti.



ABD'de Şükran günü ve bazı Asya ülkelerindeki resmi tatilin ardından piyasada hacimlerin bugün de bir miktar düşük kalabileceği, pazartesi günü normale dönülmesi bekleniyor.





KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİR İZLİYOR



Küresel piyasalar, ABD'de dün Şükran Günü tatili nedeniyle piyasaların kapalı olmasının etkisiyle karışık bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde de düşük hacimli sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.





ABD'de dün Şükran Günü nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, bugün de yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Uzmanlar, haftanın son işlem gününde ABD’de tatil havasında olan yatırımcıların piyasalara ilgisinin sınırlı olabileceğini ve borsalarda dar bant içinde yatay bir seyir izlenebileceğini belirtti.