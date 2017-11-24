Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

24 Kasım 2017 17:29
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Euro kuru iki gün aranın ardından yeni tarihi zirvesini gördü. Euro/TL gün içinde 4,70'in, dolar 3,95'in üzerini gördü.

ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik söylemlerle dolar/TL tarihi rekor seviyelerin altında, 3,93'ün üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın politikasını beklenildiği kadar hızlı şekilde sıkılaştırmayacağı öngörüsü ve TCMB'nin gerekli görmesi halinde faiz de dahil gerekli adımları atacağına yönelik söylemlerle dolar/TL tarihi rekor seviyelerin altında seyretmeyi sürdürüyor.

Çarşamba günü 3,9830 ile rekor kıran dolar/TL, dün 3,90'a kadar geriledi. Bugün 3,95'in üzerini gören dolar kuru, sonrasında 3,93'ün üzerinde işlem gördü.

Euro/TL 4,70 ile tarihi zirvesini yeniledi. Euro kuru, bir önceki zirvesini 22 Kasım'da 4,6772 ile görmüştü.



EURO/DOLAR PARİTESİ BUGÜN 1,1913'E YÜKSELDİ

Euro/dolar paritesi bugün 1,1913 seviyesine yükseldi. Dolar karşısındaki kazançlarını dördüncü güne taşıyan euro, 25 Eylül'den bu yana görülen en güçlü seviyesine tırmandı.

Euro, dolar karşısında 2003 yılından bu yana görülen en iyi yıllık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Uzmanlar, siyasi belirsizliklerin devam etmesine karşın makroekonomik verilerin euroyu desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

ABD'de Şükran günü ve bazı Asya ülkelerindeki resmi tatilin ardından piyasada hacimlerin bugün de bir miktar düşük kalabileceği, pazartesi günü normale dönülmesi bekleniyor.



KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYİR İZLİYOR

Küresel piyasalar, ABD'de dün Şükran Günü tatili nedeniyle piyasaların kapalı olmasının etkisiyle karışık bir seyir izlerken, haftanın son işlem gününde de düşük hacimli sakin bir seyir izlenmesi bekleniyor.


ABD'de dün Şükran Günü nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, bugün de yarım gün işlem gerçekleştirilecek. Uzmanlar, haftanın son işlem gününde ABD’de tatil havasında olan yatırımcıların piyasalara ilgisinin sınırlı olabileceğini ve borsalarda dar bant içinde yatay bir seyir izlenebileceğini belirtti.

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Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 7 Oy
    AKP'den önce dövizlerin hızlı yükselişinin sorumlusu boş konuşan başbakan, maliye bakanı ve hükümet olurdu. Eğer ki bu işe çare bulamazlarsa istifa ederlerdi. Şimdi ise kötü gidişin sorumlusu ya ABD ya AB ya da muhalefet iyi işler ise akpnin hüneri oluyor. Allah aşkına bu iktidarda nasıl bir yüz var ki hiç aldırmıyorlar. Belli oluyor ki siz bu işi layıkıyla yapamıyorsunuz, Her şeyi parti çıkarı için kullanıyorsunuz. Çözüm değil çözümsüzlükten yanasınız, her konuda bağırıyor işleri iyice çıkmaza sokuyorsunuz. Yani diplomasi sıfır hatta sıfırın altında.
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  • 3 Oy
    Allah aşkına ne oluyor.Battıkmı
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  • 0 Oy
    dış mihrakların faiz lobisinin işi seçin tek adamı ülkeye huzur gelsin şimdiki gibi hah ha hahha
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  • 0 Oy
    moralinizi bozmayın arkadaşlar almanya abd bizi kıskanıyor bu yükseliş faiz lobisinin ve chp nin işi bakanlar açıkladı ya yakında düşer diye hah ha hahha koyunlarda inanmıyor ama hala uyanamadılar meeeee meeee
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