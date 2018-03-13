Euroda tarihi rekor, dolarda tansiyon yüksek

Türk lirası, ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi nedeniyle baskı altında. Enflasyonun ardından dün cari açığın beklentiler üzerinde gelmesi piyasaları endişelendirdi.



Diğer taraftan dolar endeksindeki toparlanma da Türk lirasını olumsuz etkiliyor. Endeksin 90 sınırında ısrarcı tutumu ve yukarı yönde tepki verme isteği gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor.



Bu endişelerle birlikte TL kayıplarını derinleştirdi.



Euro/TL 4.7726 ile tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL ise 3.8602 ile 18 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Piyasalarda bugün ABD enflasyon verisi (15:30) izlenecek. Fed'in 21 Mart'ta toplantısı öncesi bu yılki faiz artırımlarına ilişkin tahminlerin 2 ila 5 arasında oldukça geniş bir aralıkta bulunması enflasyon verisinin önemini daha da artırıyor. Beklenti enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 1.8 artacağı yönünde.



