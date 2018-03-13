FİNANS

Euroda tarihi rekor, dolarda tansiyon yüksek

13 Mart 2018 13:03

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,86'yı aşarak üç ayın zirvesini gördü.Euro/TL 4.7726 ile tarihi zirvesini gördü.

Euroda tarihi rekor, dolarda tansiyon yüksek

Türk lirası, ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi nedeniyle baskı altında. Enflasyonun ardından dün cari açığın beklentiler üzerinde gelmesi piyasaları endişelendirdi.

Diğer taraftan dolar endeksindeki toparlanma da Türk lirasını olumsuz etkiliyor. Endeksin 90 sınırında ısrarcı tutumu ve yukarı yönde tepki verme isteği gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor.

Bu endişelerle birlikte TL kayıplarını derinleştirdi.

Euro/TL 4.7726 ile tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL ise 3.8602 ile 18 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalarda bugün ABD enflasyon verisi (15:30) izlenecek. Fed'in 21 Mart'ta toplantısı öncesi bu yılki faiz artırımlarına ilişkin tahminlerin 2 ila 5 arasında oldukça geniş bir aralıkta bulunması enflasyon verisinin önemini daha da artırıyor. Beklenti enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 1.8 artacağı yönünde.

 

 


 

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 176 Oy
    DOLAR YÜKSELDİ ŞİMDİ GELSİN BENZİNE ZAM ELEKTRİĞE ZAM SUYA ZAM GAZA ZAM.FATURAYI NEDEN HEMEN VATANDAŞA KESİLİYOR DOLARI BEN Mİ YÜKSELTTİM BU MEMLEKETİN MALİYE BAKANI EKONOMİ BAKANI MERKEZ BANKASI BAŞKANI O KOLTUKLARDA NEDEN OTURUYORLAR PARAMIZIN DEĞERİNİ KORUMAK İÇİN EKONOMİYİ DÜZELTMEK İÇİN O HALDE GÖREVLERİNİ YAPSINLAR DOLARI DÜŞÜRSÜNLER DERECELENDİRME KURULUŞLARINA BAĞIRIP ÇAĞIRMAKLA KABADAYILIKLA DOLAR DÜŞMÜYOR NOTUMUZ AÇIKLANDIĞI GÜN 3,75 OLAN DOLAR BUGÜN 3,85 TL ARADAKİ FARK VATANDAŞIN SIRTINA İŞİNİ YAPAMAYAN KOLTUĞU BIRAKSIN YETİŞMİŞ NİCE İNSANIMIZ VAR ONLAR İŞ BAŞINA GETİRİLSİN
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  • 137 Oy
    Bir zamanlar kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik şuan alım gücü yerlerde yoksul bir ülke olduk.
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  • 103 Oy
    Dolar ile işimiz yok biz abd miyiz diyen bir şuursuz güruh var. Bakliyat Kanada , Meksika Kabd den geliyor
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