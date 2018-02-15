FİNANS

Euroda yeni rekor, dolar düşüşte

15 Şubat 2018 11:37

ABD'de dün açıklanan TÜFE verisi sonrası akşam saatlerinde 3.82'yi aşan dolar/TL, bu sabah 3.77'nin altını gördü. Euro ise 4.7269 ile rekor kırdı.

Euroda yeni rekor, dolar düşüşte

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artışı yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükselen dolar/TL, sonrasında dolardaki değer kaybı ile gerilerken, euroda yükseliş hız kazandı ve TL karşısında rekor görüldü.

 
Dolar endeksi, sert geriledi ve yeniden 3.90 seviyesinden 3.8853'e kadar indi.
 
Dolar endeksindeki bu düşüş borsalara alım getirirken para birimlerinde toparlanmalar görüldü. Özellikle euro/dolar paritesinde yükseliş dikkat çekti. Düne 1.2352’den başlayan euro/dolar paritesi günü 1.2451’den kapattı. Parite bu sabah 1.2510 seviyesini gördü ve bu seviyelerde kaldı.
 
TL karşısında da yükselişi sürdüren euro, bugün tarihi zirve yeniledi. 4.7269 TL'ye kadar çıkarak rekor kıran euro, saat 11:07'de 4.7160 seviyesinde bulunuyordu.
 
Aynı dakikalarda dolar/TL kuru 3.7720'de bulunuyordu. Kur, dün akşam kapanış saatlerinde 3.82 seviyesinin üzerini görmüştü.
 
Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksi yaklaşık yüzde 1,5 primle 115.150 seviyesinde yer aldı.
 
Piyasalarda bugün yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, ABD'de açıklanacak veriler ve küresel risk iştahının seyri takip edilecek.
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