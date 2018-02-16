FİNANS

Euroda yeni rekor, dolar düşüşte

16 Şubat 2018 09:45

Dün 3,7710'dan kapanan dolar/TL haftanın son işlem gününe 3.76'nın üzerinde başlarken, euro 4.7388 ile rekor yeniledi.

Euroda yeni rekor, dolar düşüşte

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,76'nın üzerinde işlem görüyor. Dolar dün günü 3,7710'dan kapatmıştı.

 
Euro/TL ise yeni güne 4.7388'i görerek yeni rekorla başladı. Ardından bir miktar gevşeyen  euro, 4.7280'den işlem görürken, euro/dolar 1.2550 seviyesinde yer alıyor.
 
Brent petrol 64.70, altının ons fiyatı da 1359.33 dolardan işlem görüyor.
 
Dolarda gözlenen küresel değer kaybı ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL’de önceki gün başlayan gevşeme eğilimi dün de devam etti. Kur, dün 3.77’nin altına indi. Buna karşın euro yükseliş sürdürerek 4.7269’la rekor kırdı.
 
ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 seviyesine yükselmesine ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişe rağmen analistler, dolarda küresel negatif seyri açıklamakta zorlanıyor. Dolar/ TL’de teknik açıdan 3.7550 - 3.8500 seviyeleri takip ediliyor.
 
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
 
12:30 İngiltere, ocak, perakende satışlar (Önceki yüzde -1.5)
16:30 ABD, ocak, yeni konut inşaatları (Beklenti 1.215 milyon, önceki 1.192 milyon)
 
 
 
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Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 20 Oy
    valla reis dedigini yapti ekonomi harika aclik siniri sifira indi butun dunya kiskancliktan catliyor
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