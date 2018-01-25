FİNANS

Euro/dolar, Draghi sonrası 3 yılın zirvesine çıktı

25 Ocak 2018 17:25

ECB Başkanı Draghi'nin açıklamaları sonrasında euroda yükseliş hızlandı. Euro, dolar karşısında 1.25'i geçerek 3 yılın zirvesine çıktı.

Euro/dolar, Draghi sonrası 3 yılın zirvesine çıktı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrası eurodaki yükseliş hız kazandı.

Draghi, konuşmasında aşağı yönlü risklerin küresel risklerle ve döviz piyasalarıyla alakalı olduğunu ifade ederek, "Eurodaki oynaklığın yarattığı belirsizlik konusunda uyarımızı yineliyorum" dedi.

Euro Bölgesi'ndeki güçlü büyümeye dikkat çeken Draghi, "Euro Bölgesi büyüme görünümüne yönelik riskler büyük ölçüde dengelenmiş durumda. Olumlu finansal koşullar yatırımı destekliyor. Mali politikalar daha fazla büyüme dostu olmalı ve yapısal reformlar artırılmalı" diye konuştu.

Bu açıklamalar sonrası euro/dolar paritesi düne göre yüzde 1'e yakın yükselerek 1.2538'e kadar çıktı ve 17 Kasım 2014'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye geldi.

Aynı dakikalarda euro/TL de 4.6685 seviyesine çıktı.

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