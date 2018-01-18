FİNANS

Faiz kararından sonra dolar ne kadar oldu?

18 Ocak 2018 14:06

TCMB 2018'in ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi. Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararının ardından 3,79'un altına geriledi.

Faiz kararından sonra dolar ne kadar oldu?

TCMB 2018'in ilk toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.

 

Haftaya 3,75 civarında başlayan kur, dolardaki zayıf seyre karşın, jeopolitik risklerle negatif ayrışmış ve salı günü 3,8340'a tırmanmıştı. Kur, daha sonra ABD'den gelen ılımlı açıklamalarla bir miktar gevşedi.

 

Dolar/TL bugün Merkez Bankası'nın kararının ardından 3,79'un altına geriledi.

 

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENİYOR

 

Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Ewald Nowotny'in euronun dolar karşısındaki değer kazanımının "yararlı olmadığı" belirtmesinin ardından euro geriledi, dolar bir miktar toparlandı.

 

Euro 1,2205 dolardan işlem gördü. Parite dün Aralık 2014'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,2324 dolar seviyesindeydi. Öte yandan dolar endeksi dün 89.98'e kadar gerilemesinin ardından bu sabah 90.65 civarında yer aldı. Uzmanlar, dolarda hızlı bir geri dönüşün TL'üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade ediyor.

 

FED, BEJ KİTAP RAPORUNU YAYIMLADI

 

ABD Merkez Bankasının (Fed), şubesinden gelen analizlerle hazırlanan "Bej Kitap" raporuna göre, ekonomik faaliyetler geçen yılın son iki ayında ülke genelinde arttı. 

 

Raporda, "Fed'in 12 şubesinden gelen veriler, ekonominin kasım sonundan aralık sonuna kadar büyümeye devam ettiğini gösterdi. 12 şubeden 11'i sınırlı veya ılımlı büyüme rapor ederken, Dallas Fed'in bölgesinde güçlü büyüme kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

 

FİYAT BASKILARI KARIŞIK

 

Bej Kitap, istihdamın kasım ayında yayınlanan son rapora kıyasla hafif arttığına işaret ederken, ücretlerin de iş gücündeki sıkılaşma paralelinde sınırlı yükseldiği ifade edildi.

 

Piyasaların raporda odaklandığı tespitlerden bir başkası ise enflasyona yönelikti. Enflasyonun önceki rapora kıyasla bir miktar yükseldiğini ortaya koyan Bej Kitap, buna karşın fiyat baskılarının ülke genelinde bazı bölgelerde artarken, diğerlerinde zayıfladığını gösterdi. 

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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 28 Oy
    3.90 görülebilir
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  • 31 Oy
    yani alalım mı almayalım mı küçük yatırımcı ne yapsın
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  • 2 Oy
    Adam al diyor daha ne desin
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  • 15 Oy
    halk dolar düşsün istiyor ama tepedeki patronlar ve dolarcılar istemiyor.
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  • 5 Oy
    Halk üretim yapacak adamları seçmediği sürece dolar düşmez
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