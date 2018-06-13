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FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

DOVİZ HABERLERİ  | 13.06.2018 09:44 | Son Güncelleme

Seçim sonrasına ilişkin belirsizlikler ve dolarda küresel güçlenme ile kurda yükseliş sürüyor, piyasalar FED faiz kararını bekleniyor

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde global bazda güçlü seyir izlerken, dolar/TL bu sabah 4.63'ün üzerini gördü.

Dolar Fed'in bu yılın geri kalanında kaç defa faiz artıracağı hakkında ipuçları verecek olan bu akşamki para politikası kararı öncesinde yen karşısında üç haftanın zirvesini görürken, euro karşısında da gücünü koruyor. Yurtiçinde ise TL, dolar karşısında güçsüz seyrini sürdürüyor. Kur, günün ilk saatlik diliminde 4.6328 seviyesine kadar yükseldi.

TL cinsi varlıklara yönelik algının negatif olduğunu söyleyen bir analist, "Faiz artırımına rağmen kur 4.50'nin altına inemiyor. Seçim belirsizliği ortadan kalkmadan düzelme beklememek gerek. Dolar/TL'de iki günlük hareketin devamını görüyoruz. TL dün yüzde 1.6 kayıp ile Güney Afrika randı ile beraber negatif ayrıştı. Genel olarak bütün gelişmekte olan ülke para birimlerinde düşüş var. Dolarda Fed öncesi güçlü eğilim var, dün ABD TÜFE'si de fena gelmedi" dedi.

Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararında politika faizini 25 baz puan yükselteceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yatırımcılar Mart ayından sonra yapılacak olan yılın bu ikinci faiz artırımından ziyade ABD ekonomisinin büyümeye devam etmesi beklenen önümüzdeki dönemde para politikasındaki sıkılaşmanın nasıl bir şekil alacağı hakkında ipuçlarına odaklanıyorlar.

Uzmanlar Fed'in bu yıl faizleri kaç defa artıracağı ve ekonomik büyümeyle uyumlu uzun vadeli faiz oranı hakkında Fed yetkililerinin yapacağı tahminlerin yakından izleneceğini ifade ediyorlar.

Fed yetkilileri tarafından yapılan mart ayı tahminlerine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 2.1 olması öngörülüyor. Yani şu anki tahminler bu yıl üç defa faiz artırımı yapılacağına işaret ediyor.

Euronun yönünü ise perşembe günü açıklanacak olan ECB para politikası kararı çizecek. Ortak para birimi ECB'nin varlık alım programını durduracağını açıklayacağı spekülasyonlarıyla birlikte geçen hafta 1.1840 doları görmüştü.

Euro/TL 5.43'ün üzerinde işlem görüyor.

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