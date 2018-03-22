Fed faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.

Karar sonrası dolar endeksi gerilerken dolar/TL'de 3.9065'e geldi. Dolar bu sabah saat 08:55'te 3,9120'de yer aldı.

Euro/TL 4,8347'den işlem görürken, euro/dolar 1,2349 seviyesinde yer alıyor.

Analistlerin Fed'in genel olarak ekonomiye ilişkin iyimser olduğunu belirtmelerine rağmen, bazı yatırımcıların üç faiz artırımı daha yapılmasını bekledikleri göz önüne alındığında, Fed'in sözlü yönlendirmesi bazıları tarafından tahmin edilenden daha az para politikasını sıkılaştırma yanlısı ve genelde riskli varlıklar için olumlu bir faktör olarak algılandı.