FİNANS

Fed faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

22 Mart 2018 10:17

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl toplamda kaç faiz artırımı yapacağına odaklanan piyasada bankanın üç artırım tahminini koruması dolar/TL'de de gerilemeye neden oldu.

Fed faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?
ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.5-1.75 aralığına yükseltirken, yılın kalanında en az iki defa daha faiz artıracağı öngörüsünde bulundu.
 
Karar sonrası dolar endeksi gerilerken dolar/TL'de 3.9065'e geldi. Dolar bu sabah saat 08:55'te 3,9120'de yer aldı.
 
Euro/TL 4,8347'den işlem görürken, euro/dolar 1,2349 seviyesinde yer alıyor.
 
Analistlerin Fed'in genel olarak ekonomiye ilişkin iyimser olduğunu belirtmelerine rağmen, bazı yatırımcıların üç faiz artırımı daha yapılmasını bekledikleri göz önüne alındığında, Fed'in sözlü yönlendirmesi bazıları tarafından tahmin edilenden daha az para politikasını sıkılaştırma yanlısı ve genelde riskli varlıklar için olumlu bir faktör olarak algılandı.
 
 
Borsa güne 118.000 puanın üzerinde başladı
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 yükselişle 118.375,16 puandan başladı. 
 
Açılışta BIST 100 endeksi, 723,87 puan ve yüzde 0,62 artarak 118.375,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,05 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile metal ana sanayi oldu.
 
 

 

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