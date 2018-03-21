FİNANS

Fed kararı öncesi piyasalar sakin

21 Mart 2018 09:54

Dolar kuru, Fed faiz kararının izleneceği güne 3.93 seviyesinden başladı.

Fed kararı öncesi piyasalar sakin
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak faiz kararına odaklandı.
 
Kritik karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL 3,92 seviyesinden işlem görüyor. Hafta içinde 3,95'in üzerine kadar çıkan dolar bu seviyeden geriledi.
 
Rekor kıran euro/TL ise 4,81 düzeyine indi. Euro dün 4,87'ye yaklaşarak tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

PİYASA NEYE BAKACAK?
 
Fed'in faizde çeyrek puanlık artışa gitmesi bekleniyor. Bu yıl 3 ya da 4 faiz artışına yönelik nasıl bir sinyal vereceği kurun yönünde belirleyici olacak. 4 faiz artışı yapılacağına yönelik işaret dolar/TL'de baskı yaratabilir.
 
2015 SONUNDAN BU YANA 5 FAİZ ARTIŞI
 
Fed 2015 sonunda para politikasını sıkılaştırmaya başlamasından bu yana beş defa faiz artırdı. Ancak dolar henüz faiz artırımlarına kalıcı bir tepki vermedi. Dolar endeksi geçen yılı yüzde 10'a yakın kayıpla kapattı.
 
 
BORSA FED ÖNCESİ POZİTİF AÇILDI
 
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 181,47 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 116.613,26 puandan başladı.
 
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 1,36 ile metal eşya, makina oldu. 
 
 
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