FED kararı sonrası dolarda son durum! (Dolar ve Euro ne kadar? 20 Aralık Perşembe güncel döviz fiyatları)

Dolar ne kadar oldu? Dolar yeni güne 5.2930 TL seviyesinden başladı. Kur dün güne 5.33 civarında başlamış, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında 5.2116'ya kadar gerilemişti. İşte dolarda son durum...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırmasının ardından 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıkan Dolar/TL Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 5.30'un üzerine tırmanmıştı. ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satışına yeşil ışık yakması ve Halkbank'ın Hakan Atilla tutuklamasından bu yana ilk kez yurt dışından borçlanacağını açıklaması da Türk Lirası'nın değer kazanmasına destek oldu.

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DOLARDA GECE YARISI SERT DÜŞÜŞ

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği yönündeki iddialara ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden cevap verdi. Trump, "Suriye'de IŞİD'i yendik, orada bulunmamızın tek nedeni buydu" dedi. Bu açıklama ardından dolar, lira karşısında sert düştü. Trump'ın açıklaması öncesi 5,30 seviyesinde seyreden dolar, açıklama sonrası 5,23 seviyesine kadar geriledi.



