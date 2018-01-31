FİNANS

Fed öncesi dolar aşağı yönlü

31 Ocak 2018 10:31

Dolar/TL, Fed faiz kararının açıklanacağı güne 3,77 seviyesinden başladı.

Fed öncesi dolar aşağı yönlü
Dün, ABD dolar endeksinde yaşanan yukarı yönlü hareketin etkisiyle 3,80'i test eden kur, öğle saatlerinde endekste yaşanan gerilemeye paralel olarak gevşedi ve günü 3,78'in hemen altında kapattı.
 
Dolar 3,7730'dan işlem görüyor. Euro/TL ise 4,6860'da yer alıyor.
 
Piyasalar bu akşamki Fed kararına odaklandı. Fed'in 2018'in ilk, Yellen Başkanlığı'ndaki son toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Ancak kimi uzmanlar Fed'in söyleminde daha şahin bir ton olabileceği ve mart ayına ilişkin sinyal verebileceği belirtiliyor. 
 
Yıl içinde 3 faiz artışına gitmesi beklenen bankanın, 2018'in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart'taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor.
 
Fed, son olarak 13 Aralık 2017'de faizleri 25 baz puan yükseltmişti. Bu arada bugünkü FOMC'un ardından basın toplantısı düzenlenmeyecek.
 
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