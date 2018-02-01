Fed sonrası piyasalar

Dolar dünkü Fed kararının beklentiler dahilinde gelmesinin ardından güne sakin bir seyirle başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 3,75 TL seviyelerinde dengelendi.

Fed yılın ilk toplantısında beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. Yüzde 1,25-1,50 aralığında sabit tuttu. Toplantının karar metninde, enflasyonun bu yıl yükseleceği beklentisine yer verildi.

Piyasalar bu ifade değişikliğini, bankanın 20-21 Mart tarihlerinde gerçekleşecek bir sonraki toplantısında faiz artıracağının sinyali olarak yorumladı. Fed ayrıca toplantıda Jerome Powell'ı 3 Şubat'tan geçerli olmak üzere komite başkanı seçtiğini de açıkladı. dünkü toplantısı görevine 3 Şubat'ta veda edecek olan Fed Başkanı Yellen'in son toplantısıydı.

Dünkü sakin hareketine bugün de devam eden dolar kuru 3,7575'ten, euro ise 4,6631'den işlem görüyor.