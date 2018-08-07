Goldman Sachs'dan Türk bankalarına kur uyarısı

Goldman Sachs, Türk Lirası'nda değer kaybının banka sermayelerine etkisi için uyarıda bulundu.

Türk Lirası'nda her yüzde 10'luk değer kaybının ortalamada banka sermaye seviyelerini 50 baz puan aşağı çekeceğini tahmin eden Goldman Sachs, Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında 7,1 seviyene kadar gerilemesi halinde Türk bankalarının sermaye fazlalıklarının büyük ölçüde aşınacağını savundu.

Goldman Sachs, "Türk Lirası'ndaki büyük değer kaybı, özellikle düşük sermaye seviyeleri olan bankalar için sermaye endişelerini artırabilir" dedi.

