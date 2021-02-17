Goldman Sachs: "Dolar düşebilir" Dolar ne kadar? 17 Şubat 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başlayan dolar/TL fiyatları T.C. Merkez Bankası'nında sabit faiz kararı ile daha da zayıfladı. Dolar yeni güne 6.9 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda.Peki17 Şubat 2021 Çarşamba bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 17 Şubat 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! İki dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini: Dolar yükselecek mi? Türk Lirası'nın değeri artacak mı? 17 ŞUBAT 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 6,9975 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.13 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI:7,0018 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 6,9934 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 8,4687 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.07 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 17 Şubat 2021 Çarşamba euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 8,4789 TL EURO ALIŞ FİYATI: 8,4586 TL İngiliz Sterlini önceki kapanışını 9,7186 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde -0.03 hareketlilik oldu. Peki 17 Şubat 2021 Çarşamba kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 9,7280 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,7092 TL CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DOLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ? Dolardaki zayıflık devam ederken Goldman Sachs Group Stratejistleri Zach Pandl ve Kamakshya Trivedi'den güncel dolar yorumu geldi. Yayımlanan notta 6 ayda aşılamanın etkisiyle küresel büyümenin etkileneceğini açıklayan ünlü stratejistler, "küresel döngüsel güçlerin ABD'nin üzerinde performans göstermesini, bunun da dolarda düşüşe neden olmasını bekliyoruz" dedi. YORUMUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ