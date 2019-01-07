FİNANS

Goldman Sachs'tan dolar önerisi

DOVİZ HABERLERİ  | 07.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

ABD'nin en büyük yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc.'e göre ABD doları düşüşe hazırlanıyor olabilir bu nedenle dolar endeksi (DXY) için satış önerdi.

Goldman Sachs'tan dolar önerisi

ABD'nin en büyük yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc.'e göre ABD doları düşüşe hazırlanıyor olabilir bu nedenle dolar endeksi (DXY) için satış önerdi.

Goldman Sachs stratejistlerinin abonelerine geçtikleri son bilgi notunda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günkü yorumlarının FED'in artık faiz artırımlarına ara verme ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

Powell, 2016 yılının büyük bölümünde faizlerin Çin'e ilişkin büyüme endişeleri nedeniyle değiştirilmemesinden bahsetti. Şimdi de faiz artırımlarına ara verilmesi potansiyeli dolar için düşüş ihtimali oluşturuyor.

Zach Pandl öncülüğündeki Goldman stratejistlerinin notunda, “Aralık'ta daha yumuşak ABD verileriyle birlikte düşünüldüğünde daha fazla veriye bağlı Fed dolar için daha fazla aşağı yönlü alan oluşturuyor.” dendi. Kurumun notunda, “Dolar Endeksi'nde (DXY) 93.0 hedefi ve 97.5 seviyesinde zararı durdur ile aşağı yönlü pozisyon öneriyoruz.” ifadesine yer verildi.

(Not: DXY bu sabah 96,04 seviyesinde)

Dolar Endeksi'nde Goldman'ın hedef seviyesi olan 93'ün altı Mayıs ayından beri görülmedi. 97.5 ise Kasım ayında görülen zirve seviyesi.

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