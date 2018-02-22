FİNANS

Goldman Sachs'tan dolar tahmini

22 Şubat 2018 10:30

Goldman Sachs analistlerine göre, dolardaki düşüşün temel nedeni ABD'nin para politikalarından ziyade, yatırımcıların yüzünü Avrupa ve Japonya gibi bölgelere dönmesi.

Goldman Sachs'tan dolar tahmini

Goldman Sachs analistleri, dolardaki düşüşün ABD'deki bütçe açığı endişelerinden ve Donald Trump yönetiminin zayıf dolar politikasını desteklemesinden değil, yatırımcıların yüzünü Avrupa ve Japonya gibi bölgelere dönmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

 
Bloomberg News'in haberine göre, Goldman Sachs analistleri doların geçtiğimiz yılki düşüşünün ABD'nin politikaları ve temel göstergeleriyle bağlantılı olduğuna inanmıyor.
 
Goldman Sachs Küresel Döviz ve Gelişen Piyasalar Stratejisi Başkanı Zach Pandl, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, "Uygun bir risk ortamı zayıf dolar ile el ele gitme eğiliminde. Hızlı küresel büyüme ABD ve dolara kıyasla diğer ekonomileri ve paralarını öne çıkardı. Bu, cansız dolar görünümümüzün kilit sebebi” ifadelerini kullandı.
 
Pandl, doların kötü performans göstermesinin ardında şu nedenler olduğunu yazdı:
 
- Küresel ekonomik güçlenme ticaret hacimlerini artırarak, Güney Kore ve Malezya gibi ihracatçı ülkelerin paralarını destekliyor.
 
- Artan emtia fiyatları Şili gibi doğal kaynak ihracatçılarını destekliyor.
 
- ABD'nin para politikasıyla eşgüdüm. Goldman Sachs'a göre Avustralya ve İsveç de dahil bazı ülkeler bu yıl faiz artıracak. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise normalleşmeye yönelecek.
 

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DAHA DA ZAYIFLAYACAK
 
 
Pandl, Fed para politikasını sıkılaştırmaya devam etse ve ABD tahvil faizleri yükselmeyi sürdürse bile doların önümüzdeki dönemde daha da zayıflayabileceğini öngördü. Pandl, "Hedge fonlar ve emtia işlemcileri zaten dolarda kısa pozisyona dönmüş durumda; ama diğer yatırımcıların satışa geçmesi için hala bir alan var" ifadelerini kullandı.
 
Goldman, dolardan döviz rezervi yöneticilerinin ülke bazlı çıkışlarının da görülebileceğini düşünüyor.
  
Notta mevcut dönemin, Haziran 2004-Haziran 2006 arasında ABD’de sıkılaştırma adımlarının ülkede faiz avantajını artırırken doları düşürdüğü döneme benzediği belirtildi.
 
Pandl, "Doların yıl başından bu yana düştüğü kadar hızlı şekilde değer kaybetmesini beklemesek de gelecek 12 ayda zayıflayacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 
 
 
 
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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 177 Oy
    bizi ilgilendiren bir haber değil ki bizde dolar sabit yükselişte 5 tl olmasını bekliyoruz
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  • 71 Oy
    Acaba ürettiğiniz karşılıksız paraların faizinden ve yarattığı enflasyondan bıkmış insanların yatırımını kripto paraya aktarması sebep olmuştur diye niye diyemiyorsunuz? İki ay önce piyasadan yüksek değerden topladığınız kripto paraları ucuzuna piyasaya sürüp, yalan yanlış batıyor diye haberler yayınlayıp manipülasyon yapmaya çalışırken, sonuç olarak Amerikan borsasını %4 çaktınız. Ama kripto paralar tekrar eski değerlerine kısa zamanda yine ulaştı. Federal Merkez bankacılığının sonu çok yakın. Geleceğin teknolojisi blockchain yüz yıllık kurduğunuz bu sömürü sisteminin sonunu getiriyor işte.
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