Güncel döviz kuru: 12 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar kuru, önceki gün Türkiye piyasasının kapanış saatlerinde 5.69 TL seviyesinde seyrederken 11 Nisan’a 5,68 seviyesinde başladı. Dolar kuru gün içinde en düşük 5,6774 TL’yi, en yüksek 5,7574 TL’yi gördü. Saat 17.00’den sonra 5,7389 TL seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Gün içinde 6,4987’ye kadar yükselen Euro kuru ise saat 17.00’den sonra 6,4784 TL seviyesinde bulundu.

Analistler, dolarda 5.71 TL’nin direnç, 5.65 TL’nin destek konumunda yer aldığını belirtirken, dün gece saatlerinde analistler tarafından yapılan açıklamalara göre, Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemesi kısmi bir toparlanma hareketi yarattı.

1.12 bandından yükselen hacimli Euro/dolar paritesinde günlük bazda belirsizlik devam ediyor. Her sıçramada artan satış hareketi önem kazandı.

Dün açıklanan yeni reform paketinde beklenen dolar ve Euro açıklamaları gelmedi. Bu durum, piyasayı bankalardaki fonlanma hareketlerine yönlendirdi. Piyasada reform paketi açıklanması ile beklenen düşüş, yerini az dalgalanmalı yükselişe bıraktı. Haftalık ve günlük bazlarda gelen ataklar, 5.70 direncini test etti. Siyasi haber akışları ile dalgalanan kurlarda sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten analistler, kimi durumlarda ekonomik toparlanmanın devalüasyon gerekliliğine de dikkat çekti. Ancak bu sürenin bir yıl içinde gerçekleşeceğini, erken genel seçim ihtimalini de göz önünde bulundurarak ekonomi dengelenmesinin sağlanacağını belirtiyorlar.