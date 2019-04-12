Güncel döviz kuru: 12 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Dolar kuru, önceki gün Türkiye piyasasının kapanış saatlerinde 5.69 TL seviyesinde seyrederken 11 Nisan’a 5,68 seviyesinde başladı. Dolar kuru gün içinde en düşük 5,6774 TL’yi, en yüksek 5,7574 TL’yi gördü. Saat 17.00’den sonra 5,7389 TL seviyesinde işlem görmeye devam etti.
Gün içinde 6,4987’ye kadar yükselen Euro kuru ise saat 17.00’den sonra 6,4784 TL seviyesinde bulundu.
Analistler, dolarda 5.71 TL’nin direnç, 5.65 TL’nin destek konumunda yer aldığını belirtirken, dün gece saatlerinde analistler tarafından yapılan açıklamalara göre, Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmemesi kısmi bir toparlanma hareketi yarattı.
1.12 bandından yükselen hacimli Euro/dolar paritesinde günlük bazda belirsizlik devam ediyor. Her sıçramada artan satış hareketi önem kazandı.
Dün açıklanan yeni reform paketinde beklenen dolar ve Euro açıklamaları gelmedi. Bu durum, piyasayı bankalardaki fonlanma hareketlerine yönlendirdi. Piyasada reform paketi açıklanması ile beklenen düşüş, yerini az dalgalanmalı yükselişe bıraktı. Haftalık ve günlük bazlarda gelen ataklar, 5.70 direncini test etti. Siyasi haber akışları ile dalgalanan kurlarda sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten analistler, kimi durumlarda ekonomik toparlanmanın devalüasyon gerekliliğine de dikkat çekti. Ancak bu sürenin bir yıl içinde gerçekleşeceğini, erken genel seçim ihtimalini de göz önünde bulundurarak ekonomi dengelenmesinin sağlanacağını belirtiyorlar.
Gün içinde hareketli bir seviye gösteren dolar, sabah saatlerinde 5.76 direncinde olması beklendi. Ancak 5.76 üzerinde kapanış gerçekleşmedi. Tahminler, 12 Nisan’ı 5.72 civarında karşılaması şeklinde oldu. Eğer 5.70 çizgisini kırarsa 5.60’lara ve hatta 5.51’e kadar inebileceği yönünde tahminler gerçekleşti.
Euro / TL paritesinde yükseliş eğilimi uyumsuz seyretti. 6.37 bandı, 2. etapta 6.35 destek bölgesi takip edilmeli. Eğer bu bölgede tepki alamazsa 6.31’ler gündeme gelebilir.
Euro’da günlük bir alt sinyale rastlanmamakla birlikte 6.35 bandında bir hareket olabilir diye yorumlanmıştı. Genel olarak dolar / TL destekli döviz kurlarının yukarı doğru seyrederken euro’da bir değişiklik gözlenmedi. Dolar / TL paritesinde günlük %2’lik artış görülürken Euro/TL paritesinde günlük %1,5’luk artış gözleniyor.
Doların en fazla işlem gören 6 adet yerel para birimine göre, dünyadaki değerini gösteren endeksi yüzde 0.11 yükseliş kaydetti ve 96.66 seviyesine ulaştı. Euro / Dolar paritesinde ise seviye 1.1269 civarında seyretti. Hafta boyunca yaşanan sert yükselişler sonrasında geri çekilen kur, günlük 200 ortalamasını oluşturan 6.312 seviyesi ile Euro, kapanış bazında destek oluşturdu. Analistler olası bir düşüşün işaretlerini verse de bunu uzun bir sürece bağlıyorlar. Yakın zamanlı olarak görülen, Euro’nun yukarı yöne işaret ettiği. Hafta başında görülen zirve 6.4551 seviyesi bir direnç noktası oluşturuyor.
ABD Doları 11 Nisan 2019 tarihinde 5.7269 TL’den alış ve 5,7323 TL’den satış gördü.
Euro ise 11 Nisan 2019 tarihinde 6,4571 TL’den alıcı bulurken 6,4670 TL’den satıldı.
12 Nisan itibarı ile açılış fiyatları şöyle
ABD Doları alış 5,74 TL, satış 5,74 TL
Euro alış 6,48 TL, satış 6,49 TL
12 Nisan itibarı ile düne göre yaşanan değişiklikler de şöyle gerçekleşti
ABD Doları satışta 5,7323 TL’den X’e değişim gösterdi.
Euro ise satışta 6,4670’ten X’e değişim gösterdi.
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