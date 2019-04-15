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Güncel Döviz Kuru: 15 Nisan Dolar ve Euro Kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 15.04.2019 08:11 | Son Güncelleme

Ülkemizde bu aralar sürekli değişkenlik gösteren döviz kurları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Hafta sonunun ardından döviz kurlarında nasıl değişiklikler oldu? Dolar ve Euro’da son durum ne? Yeni başlayan haftada döviz kurlarında hareketlilikler yaşanacak mı? Tüm bu sorularınızın cevapları için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.

Güncel Döviz Kuru: 15 Nisan Dolar ve Euro Kaç TL?

Döviz kurları uzun zamandır sürekli değişkenlik gösteriyor. Artan döviz kurlarından şikayetçi olan vatandaşlar borsayı dikkatle takip ediyor. Değişkenlik gösteren döviz kuru fiyatları vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle yatırım amacıyla bu işle uğraşan kişiler değişen ve yükselen döviz kuru fiyatlarını sürekli takip ediyor.

15 Nisan 2019 Pazartesi Günü Güncel Döviz Kuru

15 NİSAN 2019 PAZARTESİ GÜNÜ DOLAR NE KADAR?

Haftanın son günü (14 Nisan 2019 Pazar günü) 5,76 TL ile günü kapatan dolar 15 Nisan 2019 Pazartesi günü X TL olarak güne başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortalama 5,59 TL olan dolar piyasası yeniden yükselmiş bulunuyor. Merkez Bankası ise döviz kurlarının bu dalgalanmalarına karşı duruşunu koruyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya piyasanın sakinleşmesini gerektiği açıklamasını yaptı. Temel politikalarının ve üzerinde çalıştıkları konunun rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğundan bahsetti. Ayrıca geçtiğimiz ay repo ihalelerini durduran Merkez Bankası ekonomideki gelişmeleri gösteren makro çaptaki göstergelerin dengelenmesi gerektiğinden ve bunun için çalıştıklarından bahsetti. Başkan Çetinkaya cari dengenin sağlanmasının önemli olduğunu, koordineli atılan politika adımlarının bu doğrultuda işe yarayacağını vurguladı. 2019 yılının ilk çeyreğinde yurt içindeki talepler bağlamında ekonomide toparlanmaların olduğunu, mal ihracatı ve turizm sektörü sayesinde ihracatta net büyümelerin gerçekleşeceğini söyledi.

15 NİSAN 2019 PAZARTESİ GÜNÜ EURO NE KADAR?

Birkaç gündür yine artış gösteren euro fiyatı geçtiğimiz gün (14 Nisan 2019 Pazar günü) 6,52 TL şeklindeydi. Hafta sonunun sona ermesi ve yeni günün başlamasıyla beraber 15 Nisan 2019 Pazartesi günü euro fiyatı X TL oldu. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrudan gram, çeyrek ve tam altın fiyatlarını da etkilediği için vatandaşlar bu sürecin sağlıklı şekilde atlatılmasını istiyorlar. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya vatandaşları sakin olmaları için uyardı. Çetinkaya, ülke olarak ekonomik dengelenme sürecinden geçildiğini söyledi. Ülkede uygulanan para politikasının fiyat istikrarını dengeleyeceğinden bahsetti. Öte yandan benimsenen maliye politikasının enflasyonla mücadele kapsamında işe yaradığını, 2019 yılının ikinci yarısında ülkece ekonomik açıdan daha iyi yerlerde olacağımızı vurguladı.

Ekonomistler ve iktisatçılar ise döviz kurlarındaki bu artışların bu şekilde devam edemeyeceğini, bu şekilde devam ettiği sürece ise sağlıklı bir fiyat oluşumu uygulanamayacağını savunuyorlar.

Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesinin sağlıklı analizleri sağlayacağı konusunda hemfikir olan ekonomistler ve iktisatçılar, ülke olarak fiyat politikalarının değişimleri konusunda sıkı bir şekilde durmak gerektiğini söyledi. İktisatçılar halkın refah ve huzuru için bu gibi önlemlerin gerekli olduğunu, yoksa ülke olarak ilerleyemeyeceğimizi, diğer ülkelerle dış piyasalarda rekabet edemeyeceğimizi savunuyorlar.


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