Güncel Döviz Kuru: 16 Nisan Dolar ve Euro Kaç TL?

Dolar/TL güne dünkü seviyelerine göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.80'in hemen üzerinde başlarken, piyasada seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin baskısı sürüyor.

Dolar/TL dün günü 5.81 civarında tamamladıktan sonra bu sabah saat 09:30'da 5,8114 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL aynı saatte 6.1806/6.1873, euro/TL ise 6.5592/6.5665 seviyesinde.

Hazine ve Maliye Bakanı dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. NTV'nin haberine göre görüşmede S-400 ikili ticaret ve bölgesel konularda işbirliği ele alındı. NTV'de yer alan habere göre "Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştik" diyen Albayrak, Trump'ın S-400 konusunda ihtiyaçlara dair aktarılanlarla ilgili "gayet makul bir bakış açısı sergilediğini" de söyledi.

KAYNAK:REUTERS

