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Güncel Döviz Kuru: 16 Nisan Dolar ve Euro Kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 16.04.2019 09:35 | Son Güncelleme

Dolar/TL güne 5.80'in üzerinde başladı. Bugün iç piyasada TÜİK'in açıklayacağı Şubat ayına ilişkin sanayi üretimi verileri ile TCMB tarafından açıklanacak özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri izleniyor. Dış piyasada ise Almanya Nisan ayı ZEW eğilim endeksi, ABD Mart ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım ıverileri izlenecek.

Güncel Döviz Kuru: 16 Nisan Dolar ve Euro Kaç TL?

Dolar/TL güne dünkü seviyelerine göre anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.80'in hemen üzerinde başlarken, piyasada seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin baskısı sürüyor.

Dolar/TL dün günü 5.81 civarında tamamladıktan sonra bu sabah saat 09:30'da 5,8114 seviyesindeydi.

Sepet bazında TL aynı saatte 6.1806/6.1873, euro/TL ise 6.5592/6.5665 seviyesinde.

Hazine ve Maliye Bakanı dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. NTV'nin haberine göre görüşmede S-400 ikili ticaret ve bölgesel konularda işbirliği ele alındı. NTV'de yer alan habere göre "Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştik" diyen Albayrak, Trump'ın S-400 konusunda ihtiyaçlara dair aktarılanlarla ilgili "gayet makul bir bakış açısı sergilediğini" de söyledi.

KAYNAK:REUTERS

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