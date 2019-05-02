Güncel döviz kuru: 2 Mayıs Dolar ve Euro kaç TL?

1 Mayıs birçok ülkede tatil olduğu için piyasalar küresel bazda bir durgunluk yaşadı. Özellikle Avrupa’daki tatil, özellikle sabah saatlerinde hacimsel olarak düşük bir gün yaşanmasına neden oldu. Önceki gün Trump tarafından yapılan açıklama piyasalarda baskıya neden olurken Çin’e yaptığı övgü dolu konuşmalar da paritelerde değişime neden oldu. Amerika’dan gelen konut fiyat endeksi de artışın yavaş olması, fiyat artışının duracağının öngörülmesine yol açtı. Avrupa’dan gelen bilgilerde de Almanya TÜFE rakamları ve Avrupa Birliği büyüme rakamının olumlu olması, son aylarda çok yaşanmayan bir durumu yarattı. AB GSYİH yıllık 1,1% beklenirken 1,2% olarak açıklandı. Almanya TÜFE sepet yıllık beklenti 1,7% olarak belirlenmişken bu rakam 2,0% olarak gerçekleşti.

Yurt içi tarafta da 30 Nisan 2019 sabah saatlerinde TCMB Başkanının 2. enflasyon rapor sunumu dikkatle takip edildi. Sunumun başlaması ile 5,98 seviyelerini aşan kur, sonra kısmen geri çekildi. Bunun yanı sıra seçimle ilgili açıklamayı Cuma günü yapması beklenirken, YSK’dan gelen açıklamada, duyurunun pazartesi gününe ertelenmesi iç piyasayı gerginleştirirken dolar alımlı hareketi getirdi. Seçim tekrarı durumunda ekonominin hasar göreceği öngörüsüyle dolar kurunun artması beklenebilir.

FED in faiz kararını açıklaması, faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmemesi oybirliği ile alınan karar oldu. FED’in kararı öncesinde Dolar / TL 5,95 civarında iken karar açıklandığı an itibarı ile, yani 20:55 saati itibarı ile 5,9370’ler civarına doğru önemli bir geri çekilme yaşandı. Ancak devam eden açıklamalar ile 5,95 üzerine tekrar çıktı. Hızlı dalgalanmalar gerçekleşirken analistler, anlık kararlar verilmemesini öneriyor.