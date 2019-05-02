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Güncel döviz kuru: 2 Mayıs Dolar ve Euro kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 02.05.2019 09:09 | Son Güncelleme

23 Nisan, Paskalya tatili, hafta sonlarının tatilleri derken piyasanın hareketlenmeye niyetlendiği bu zamanlarda 1 Mayıs ile tekrar durağan bir gün yaşandı. FED açıklamaları Dolar ve Euro kurunu nasıl etkiledi? Powell’ın açıklamaları ve Trump’ın tweetleri ile kurda dalgalanmalar neler oldu?

Güncel döviz kuru: 2 Mayıs Dolar ve Euro kaç TL?

1 Mayıs birçok ülkede tatil olduğu için piyasalar küresel bazda bir durgunluk yaşadı. Özellikle Avrupa’daki tatil, özellikle sabah saatlerinde hacimsel olarak düşük bir gün yaşanmasına neden oldu. Önceki gün Trump tarafından yapılan açıklama piyasalarda baskıya neden olurken Çin’e yaptığı övgü dolu konuşmalar da paritelerde değişime neden oldu. Amerika’dan gelen konut fiyat endeksi de artışın yavaş olması, fiyat artışının duracağının öngörülmesine yol açtı. Avrupa’dan gelen bilgilerde de Almanya TÜFE rakamları ve Avrupa Birliği büyüme rakamının olumlu olması, son aylarda çok yaşanmayan bir durumu yarattı. AB GSYİH yıllık 1,1% beklenirken 1,2% olarak açıklandı. Almanya TÜFE sepet yıllık beklenti 1,7% olarak belirlenmişken bu rakam 2,0% olarak gerçekleşti.

Yurt içi tarafta da 30 Nisan 2019 sabah saatlerinde TCMB Başkanının 2. enflasyon rapor sunumu dikkatle takip edildi. Sunumun başlaması ile 5,98 seviyelerini aşan kur, sonra kısmen geri çekildi. Bunun yanı sıra seçimle ilgili açıklamayı Cuma günü yapması beklenirken, YSK’dan gelen açıklamada, duyurunun pazartesi gününe ertelenmesi iç piyasayı gerginleştirirken dolar alımlı hareketi getirdi. Seçim tekrarı durumunda ekonominin hasar göreceği öngörüsüyle dolar kurunun artması beklenebilir.
FED in faiz kararını açıklaması, faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmemesi oybirliği ile alınan karar oldu. FED’in kararı öncesinde Dolar / TL 5,95 civarında iken karar açıklandığı an itibarı ile, yani 20:55 saati itibarı ile 5,9370’ler civarına doğru önemli bir geri çekilme yaşandı. Ancak devam eden açıklamalar ile 5,95 üzerine tekrar çıktı. Hızlı dalgalanmalar gerçekleşirken analistler, anlık kararlar verilmemesini öneriyor.

30 Nisan’da Dolar kurunda başlayan geri çekilme eğilimi, 97’nin altına kadar indi. Euro/Dolar paritesinde 1,1265’lere doğru bir yükseliş yaşandı. Ancak bu yükseliş sadece Dolar endeksindeki geri çekilmeden kaynaklanmıyor. Avrupa yüksek büyüme ve enflasyon verileri, EUR kuruna güç veren bir psikoloji izledi. EURUSD tarafında yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Bu paralelde altın fiyatlarında da önemli bir atak yaşanmıştı. FED kararı sonrasında doların dünya genelinde değer kazanması ile tablo tamamen ters döndü. Euro Dolar paritesi 1,12’ler seviyesine tekrar yaklaştı ve altında da oldukça sert bir geri çekilme yaşandı. Dolar / TL kurunda da 5,9375 seviyesine gerilemiş olan Dolar tekrar 5,96 civarına ulaştı. FED Başkanı Powell’ın açıklamaları, Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı önerilerin tam tersi şeklinde gelişti. Herhangi bir acelelerinin olmadığını ifade ettiği açıklamalarında her iki yönde de verilere bağlı olarak politikaların değişebileceğini vurguladı. Bu da Doların dünya çapında tekrar güçlenmesi anlamına geldi.

2 Mayıs 2019 döviz bilgileri şöyle:
ABD DOLARI alış 5.9626 TL satış 5.9648 TL
EURO alış 6.6923 TL satış 6.6974 TL
İNGİLİZ STERLİNİ alış 7.7586 TL satış 7.7975 TL
İSVİÇRE FRANGI alış 5.8379 TL satış 5.8730 TL
100 JAPON YENİ alış 5.3250 TL satış 5.3571 TL
AVUSTRALYA DOLARI alış 4.1757 TL satış 4.1966 TL
DANİMARKA KRONU alış 0.8916 TL satış 0.8970 TL
İSVEÇ KRONU alış 0.6234 TL satış 0.6234 TL
KANADA DOLARI alış 4.4208 TL satış 4.4474 TL
NORVEÇ KRONU alış 0.6853 TL satış 0.6894 TL
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ alış 1.5854 TL satış 1.5933 TL
RUMEN LEYİ alış 1.3989 TL satış 1.4073 TL
RUS RUBLESİ alış 0.0917 TL satış 0.0923 TL
ÇİN YUANI alış 0.8819 TL satış 0.8873 TL
HİNDİSTAN RUPİSİ alış 0.0854 TL satış 0.0859 TL

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