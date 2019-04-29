Güncel döviz kuru: 29 Nisan Dolar ve Euro kaç TL?

Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan altın, 22 Nisan günü 5,8234 TL’den işlem gördü. Gün içinde aldığı en düşük değer 5,7966 TL ve en yüksek değer 5,8602 TL oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması nedeniyle durgun geçerken, ertesi gün keskin yükselişe başladı. 24 Nisan günü 5,85 direncini oldukça sert bir açıyla kesen dolar, 24 Nisan Çarşamba günü 5,8758 TL’den işlem gördü. En düşük 5,8227 TL ve en yüksek 5,8922 TL’yi gören dolar, Perşembe günü sert yükselişine devam etti. 25 Nisan 2019 Perşembe günü dolar 5,9322 TL olurken gün içinde aldığı en düşük değer 5,8632 TL ve en yüksek değer de 5,9805 TL oldu. 26 Nisan Cuma, haftanın son gününde yükseliş eğimi biraz daha daralsa da devam etti. Gün içinde 5,9394 TL’den işlem görürken gün içinde 5,9254 TL en düşük, 5,9705 TL de en yüksek aldığı değerler oldu. ABD Doları, bir ay içinde yükselişini devam ettirerek rekorunu kırdı. 22 – 26 Nisan haftası dolar, bir ay içinde aldığı en yüksek değerlere ulaştı. 3 aylık göstergelere bakıldığında ise, 12 Nisan günü 5,76 direncini yukarı yönlü kesen dolar grafiğinin, 5,76 sınırından aşağı inmeden yoluna devam ettiğini görüyoruz. Yıllık grafikte de 6 direncini zorladığı görülüyor. Dolar kısa vadede yükseliş trendinde. Bu haftaki olaylara bakılarak doların teknik olarak ara destek seviyesi 5,8700 üzerinde kalması halinde kısa vadede yükseliş gündeme gelebilir. Bu denemelerde direnç seviyeleri olarak 6,0500, 6,0900 ve 6,1200 veriliyor. Geri çekilme senaryolarında ise 5,8000, 5,7490 ve 5,7000 destek seviyelerinin izlenebileceği öngörülüyor.

Euro, 22 Nisan gün içinde 6,5563 TL’den işlem görmüştü. En yüksek 5,5880 TL ve en düşük 6,5155 TL’den işlem gören Euro, 23 Nisan durgunluğunun hemen ardından sert bir yükselişe geçti. 24 Nisan 2019 Çarşamba günü 6,5565 TL’yi görürken gün içinde aldığı en yüksek değer 6,5990 TL ve en düşük değer 6,5389 TL oldu. 25 Nisan günü ise 6,6 direncini kesti ve 6,6192 TL’den işlem gördü. Gün içinde en yüksek 6,6635 TL ve en düşük 6,5429 TL’yi buldu. Haftanın son günü, 26 Nisan Cuma günü 6,6253 TL’den işlem görürken en düşük 6,6059 TL ve en yüksek 6,6544 TL değerlerinden işlem gördü. Geçen hafta görülen Euro TRY ara destek seviyesi olan 6,5500 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyiciliğini sürdürebilir. Yukarı yönlü harekette 6,7600, 6,8000 ve 6,8400 direnç seviyeleri takip edilebilir. Seviye altında hareketlerdeyse 6,4800, 6,4590 ve 6,4360 destek seviyeleri öngörülüyor.

29 Nisan – 3 Mayıs haftasında neler olacak?

Merkez Bankası’nın ilave parasal sıkılaştırma yapacağı yolundaki açıklamaları kurda oynaklığa yol açarak TL’nin %0,9 oranında değer kaybetmesine yol açmıştı. Merkez Bankası faiz kararı ardından 30 Nisan’daki 2. enflasyon raporuna odaklanıldı. Ayrıca seçim sürecine yönelik YSK açıklamalarının, TL varlıklarda oynaklığa yol açabileceği yorumları bulunuyor. Fitch’den gelecek ülke notu ve görünümüne dair değerlendirme bu oynaklığı daha yüksek seviyelere çıkartıyor.